Lease-maar: Citroën C1 of Kia Picanto

Voor een dubbeltje op de eerste rang.

Nog niet zo heel erg lang geleden waren de A-segmenters kleine en oncomfortabele dozen op wielen. Ze waren spotgoedkoop in het gebruik. In de jaren 90 kwam daar een beetje verandering in. Auto’s als de Ford Ka en Renault Twingo combineerden een leuk uiterlijk en praktisch gebruiksgemak met een lage prijs.

Op dit moment is het een enorm populair segment. Er is een stijgende lijn te zien. In de top 20 van best verkochte auto’s in 2016 staan maar liefst zes A-segment auto’s. Tien jaar geleden waren het er nog maar vier en twintig jaar geleden slechts twee.

De meeste auto’s in deze klasse zijn nu dermate volwassen dat je er je zakelijke kilometers mee kunt rijden. Voor een beperkt bedrag kun je lekker het land door crossen. Voor de vergelijking: een maandtrajectkaart bij de NS voor Apeldoorn – Amsterdam kost zo’n 300 euro. Met de auto kun je van je route afwijken. Daarbij heb je lekker je eigen muziekje aan, kun je vertrekken wanneer je wilt en is de kans op difterie vele malen kleiner.

Voor dit vergelijk hebben we gekeken naar de voordeligste aanbiedingen. De enige eis was airconditioning. Dat is toch wel iets wat je wenst op een auto. We kwamen uit op de volgende twee auto’s:

Auto: Citroën C1 VTi 68 Selection Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine Catalogusprijs:

(fiscale waarde) €12.490

(€11.790) €11.49

(€11.495) Bijtellingspercentage: (2017) 22% 22% Leasetarief: €235,- €245,- Vermogen: 69 pk bij 6.000 tpm 69 pk 6.200 tpm Koppel: 95 Nm 94 Nm Topsnelheid: 157 km/u 158 km/u 0-100 km/u: 14,3 sec. 14,6 sec. Verbruik:4, 3,8 l/100km 4,1 l/100km CO2 uitstoot: 88 gram/km 95 gram/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 20.000 km. De prijzen een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De prijzen zijn exclusief BTW.

Wat ons opvalt

Ook in het A-segment is er een succesformule voor een topaanbieding. Deze wijkt iets af in vergelijking met het B- en C-segment. Dat betekend turboloze driecilinders van een liter groot. Ook is het leuk om erachter te komen dat deze autootjes nog gewoon remtrommels hebben achter. Lekker nostalgisch.

Even een puntje om op te letten: de leaseprijzen waarmee wordt geadverteerd zijn compleet uitgekleed. Dus zonder vervangende auto, met een hoger eigen risico en geen airconditioning. Dus de ‘SLECHTS VOOR €199!!!’ is niet heel realistisch. Afhankelijk van de leasemaatschappij zul je net iets minder dan €250 per maand kwijt zijn (20.000 km per jaar voor 48 maanden).

Laatste puntje: de Citroën is nog relatief vers, maar de Kia Picanto loopt op zijn laatste benen. Het nieuwe model is onlangs al gelekt.

Uiterlijk

Normaal gesproken wil je voor dit budget iets met een dak (om droog te blijven), deuren (om er in te kunnen) en een raampje dat open kan (om het BigMac-menu aan te kunnen pakken in de McDrive). Tegenwoordig ziet het er ook nog eens goed uit. De eerste Citroën C1 was al een guitige auto, maar de huidige heeft gewoon een stoere snoet. Recht van voren lijkt het een kleuter die boos probeert te kijken terwijl er net een kilo Fruitella in zijn mond zit. De Kia Picanto gaat inmiddels een tijdje mee, maar ziet er nog niet verouderd uit, integendeel. Het ontwerp van Peter Schreyer oogt nog altijd strak. Met zijn dikke bumpers en alle lampen op de hoeken heeft de Kia een kloek voorkomen. Een duidelijke winnaar? Moeilijk. De Citroën is wat guitiger, de Kia iets serieuzer.

Interieur

Hier is in de jaren enorm veel gewonnen. De oude Citroën C1 was wel heel erg basic, evenals de eerste Picanto. Ook hier is de Citroën meer de charmante lolbroek en de Kia de verantwoorde ouder. Ondanks dat de Citroën nog altijd basic is, komt het geheel wel vrolijk over. Met name de terugkerende lak-kleur in het interieur is een geinig element. Het instrumentarium is ook lekker funky en de stoelen lijken uit de Paul Smith collectie te komen. Bij de Kia kun je zien dat het design van binnen al wat belegen begint te raken. Ooit was het meer dan keurig voor dit segment, nu is het ok. Het is volwassener dan in de C1. Op zich zit het allemaal logisch in elkaar maar de jaartjes beginnen hier een beetje te tellen. Deze wint de Citroën dus met gemak.

Uitrusting

Vroeger moest je het doen met opties als verwarming, getint glas en een hoedenplank. Stuurbekrachtiging was een (dure) optie. Bij beide modellen hebben we gekozen voor de op één na standaard uitvoering. Wat je dan allemaal krijgt is opmerkelijk: airconditioning, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen, ABS met remkrachtverdeling, ESP, tractiecontrole, 6 airbags en een radio met USB aansluiting. Dat is echt heel erg netjes voor dit geld. Echt veel verschillen qua uitrusting zijn niet echt te noemen. Oh ja, de Kia heeft een toerenteller die de Citroën moet ontberen. De Citroën zet daar hill-assist tegenover.

Rijden

Ok, hier merk je wel dat het A-segment auto’s zijn. Je kan maar zoveel doen met een beperkt slagvolume en afmetingen. De motortjes zijn in beide gevallen adequaat, maar niet meer dan dat. Op de snelweg moet je echt toeren maken. In de stad zijn ze overigens in hun element. Wel is er een nuanceverschil. De motor van de Citroën voelt iets vinniger aan (hoog in de toeren), terwijl de Kia juist iets eerder bij de les is. Qua onderstel afstemming is het in orde. De Kia is iets meer de comfortabele auto, terwijl de Citroën net wat sportiever is. Maar ten opzichte van een Citroën C3 of Kia Rio merk je echt dat je onderaan de automobiele voedselketen zit.

Conclusie

Beide auto’s zijn een uitstekend voorbeeld van een goed, doorwrocht ontwikkeld kleintje. Zo saai en treurig als het kon zijn is het allang niet meer. Op het gebied van veiligheid en uitrusting is het heel behoorlijk te noemen. Toch zijn er wel wat kleine verschillen. De Citroën is iets leuker, de Kia wat serieuzer. Mocht je van plan zijn de auto over te nemen na de leaseperiode, dan heeft de Kia een troef achter de hand in de vorm van 7 jaar fabrieksgarantie.

Kortom, twee back-to-basic mobielen met zowaar karakter en voldoende voorzieningen om niet te veel te hoeven afzien. Welke heeft jouw voorkeur? Laat het weten in de comments en vooral: waarom?