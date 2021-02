Kia K8 is een gigantische Kia met BMW neus? - Autoblog.nl

De Zuid-Koreanen maken ons alvast lekker met de nieuwe gigantische Kia K8.

Het Zuid-Koreaanse merk Kia is lekker aan de weg aan het timmeren. Ze zijn gegroeid van in licentie gebouwde Mazda’s tot hele dikke achterwielaangedreven Stingers. Maar naast de Stinger bouwt Kia nog veel meer dikke auto’s, alleen komen deze niet naar Nederland.

Dat is logisch, want als het niet premium of Duits is, zijn de commerciële kansen nihil in ons land. Op zich is dat wel jammer, want daardoor mis je best leuke slagschepen, zoals deze gigantische Kia K8. Het is een belangrijke auto voor Kia. De auto toont een evolutie van de nieuwe design-filofie van het merk. Maar er is nog een primeur, het is de eerste Kia met het nieuwe logo.

Nieuwe Kia K8

De nieuwe Kia K8 heeft nog altijd een Tiger Nose-grille, maar deze is nu frameloos. Ook is de grille aanzienlijk groter geworden. Sterker nog, de gigantische hompen de doolopen tot in de motorkap doen ons denken aan de nieuwe BMW M3 en M4. Of dat een compliment is, moet je zelf bepalen. Smaken verschillen nu eenmaal.

De neus van de Kia K8 is wel een dingetje, want op basis daarvan zou je het model al kunnen afserveren. Dat zou zonde zijn, want de zijkant is erg fraai. Volgens Kia hebben ze hun inspiratie opgedaan van ‘zeiljachten die door kalm water varen’. Tsja, je kan natuurlijk niet in een persbericht zetten dat het voltallige designteam een enorme pretsigaret heeft opgestoken voor de nodige inspiratie.

Achterlichten

De achterzijde is volgens de heersende mode een doorlopend achterlicht. Vroeger kon de Duitse firma Hella hier financiële garen bij spinnen door de achterlichten te verbinden. Tegenwoordig zien we het bij erg veel auto’s.







Kia heeft nog geen foto’s vrijgegeven van het interieur. Ook zijn er nog geen technische gegevens bekend. De Kia K8 wordt boven de K7 gepositioneerd, die hij min of meer vervangt. Dat model wordt op sommige markten aangeboden onder de naam ‘Cadenza‘. Het is overigens niet de grootste Kia, dat is en blijft de K9/K900.

