Lease maar: Hyundai i30 of Renault Mégane

Strakke Koreaan of een vlotte Fransman?

Vroeger was het C-segment veruit het populairste segment in de Nederlandse verkoopstatistieken. 50.000 verkochte Opel Kadettjes per jaar was geen uitzondering. Ook de Volkswagen Golf en Ford Escort deden goede zaken. Maar de traditionele C-segment klant bestaat eigenlijk niet meer. Deze koopt nu één of twee maatjes kleiner (of een crossover). Voor veel leaserijders is de C-segment auto inmiddels wél weer een optie geworden. Als je voorheen een D-segment middenklasser hebt gereden en de kosten hiervan zijn te hoog geworden, zou je bijvoorbeeld een klasse lager kunnen kijken.

Het is een cliché, maar ook in deze klasse zijn de auto’s volwassener dan ooit tevoren. Een paar weken terug keken we naar deze twee compacte middenklassers en kwamen tot de conclusie dat je niets te kort kwam. Integendeel. Daarom kijken we nu naar deze twee C-segmenters. In dit geval behandelen we twee benzinevarianten.

Auto: Hyundai i30 1.4 T-GDI Premium Renault Megane TCE 130 Bose Catalogusprijs: € 28.495 € 27.140 Fiscale prijs: € 27.695 € 26.290 Leasetarief: € 475 € 450 Vermogen: 140 pk bij 6.000 tpm 130 pk bij 5.500 tpm Koppel: 242 Nm bij 1.500 tpm 205 Nm bij 2.000 tpm Topsnelheid: 208 km/u 198 km/u 0-100 km/u: 9,1 sec. 10,6 sec. Verbruik: 5,0 l/100km 5,3 l/100km CO2 uitstoot: 114 gram/km 119 gram/km

Wat ons opvalt:

Hyundai’s zijn niet meer zo voordelig als voorheen. Sterker nog, in vergelijking met de Renault is de i30 zelfs een fractie duurder. De Hyundai is een klein beetje completer (zie ‘uitrusting’). Het grote verschil zit hem toch in de motor. Op papier lijkt het verschil klein te zijn. De 1.4 van de Hyundai heeft 10 pk meer dan de 1.2 van Renault. De i30 heeft wel meer koppel en levert dat ook eerder. Dat zie je terug in de prestaties.

Uiterlijk

Dat de klasse ook wel eens de Golf-klasse wordt genoemd is terug te zien aan het uiterlijk. Beide zijn kloeke hatchbacks met weinig fratsen. Als we dit vergelijken met 20 jaar geleden valt op dat Hyundai enorme stappen heeft gezet en dat Renault per modelgeneratie het roer radicaal omdraait. De tijden van de Accent en Lantra zijn echt wel voorbij. @CasperH noemde de i30 bijna Europees. Nu wordt de auto in Rüsselsheim ontworpen en Tsjechië gebouwd, dus daar valt wat voor te zeggen. Het is geen sprankelend design, maar zal zeker niemand tegen het hoofd stoten.

De huidige Renault Megane is ook geen baanbrekende auto, zoals de tweede generatie dat bijvoorbeeld wél was. Ook hier een keurig ontwerp. In tegenstelling tot de Hyundai heeft de Renault ontegenzeggelijk meer charme. De aparte koplampen geven de auto en eigen aanzicht en ook van achteren is de auto zeer herkenbaar.

Interieur:

De Renault is zakelijker dan ooit. Alles is rechttoe rechtaan en vrij duidelijk. Het geheel wordt gedomineerd door het centrale scherm. Daarmee kun je van alles aanpassen. Het is zeker niet verkeerd, maar het is overduidelijk niet een scherm van het niveau Volvo V90 (daar is de prijs overigens ook naar). Het is het verschil tussen een Retina iPad en een Android tablet. Ze doen allebei hetzelfde, maar er zijn toch wezenlijke verschillen. Doch voor deze klasse en dit prijsniveau is het oké. Het is in elk geval anders dan een tablet bovenop het dash.

Dan de Koreaanse Tsjech. Kennen wij de oude Hyundai’s nog? Ja, ze waren goedkoop. Maar dat zag je overduidelijk terug in het interieur. Met de jaren kregen de Koreanen het beter voor elkaar. Kijk maar naar de i30, gewoon een keurig en overzichtelijk dashboard. Waar de Megane een soort iPad heeft, krijgt de i30 een mega-PSP (Playstation Portable, vraag maar aan je neefje) mee. Of het werkt zullen we moeten uitproberen, maar origineel is het zeker.

Uitrusting:

Hier kunnen we kort over zijn. Beide auto’s zijn meer dan compleet uitgerust. Lane assist, dual-zone climate control, audio-systeem met DAB en USB, groot navigatiesysteem en lichtmetalen velgen krijg je bij zowel de Hyundai als de Renault. De Koreaan krijgt nog een beetje luxe extra mee in de vorm van een achteruitrijcamera, led-koplampen, vermoeidheidssensor en nog meer airbags (knie en zij-achter). Niet echt een groot verschil.

Rijden:

De Hyundai is nog kakelvers. Qua rij-eigenschappen is het zodoende nog een beetje gissen, maar ook op dit vlak hebben de Koreanen de laatste jaren grote stappen gezet. We verwachten dat deze i30 zich behoorlijk kan meten met de concurrentie.

De Renault Megane is al door Team Autoblog aan de tand gevoeld. De bevindingen kun je zien in deze rijtest.

Conclusie:

Deugdelijk, compleet en zonder fratsen. Beide bieden eigenlijk alles wat je nodig hebt, zonder dat je dezelfde auto als de buurman hebt. Voor welke ga jij? En vooral: waarom?

