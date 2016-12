Lease maar: Peugeot 3008 of Seat Ateca

Eindelijk hebben beide mediterraanse merken een SUV in het programma. Fijn! Maar voor welke moet je kiezen?

Wie had dat gedacht? Van Opel Vectra met sleurhut naar hippe crossover met booking.com kortingsbonnen. Of zoiets. Nog niet zo heel lang geleden was een eenvoudige D-segment sedan of stationwagon dé auto voor de leaserijder. Met een Ford Sierra, Renault Laguna of Rover 600 voor de deur was je helemaal het mannetje. Representatief genoeg om zakelijk te gebruiken en voldoende praktisch om als familieauto in te zetten. Eigenlijk is dat nog steeds het geval. Maar ja, het mag allemaal wel wat stoerder. Vandaar dat de compacte crossover/SUV waanzinnig populair is.

Gek genoeg waren het de Japanners (Toyota RAV4, Subaru Forester, Honda CR-V) en Zuid-Koreanen (Kia Sportage) die hier als eerste op inhaakten. Met succes. Dat was de Europese merken absoluut niet ontgaan, maar ergens lukte het niet bij alle merken om zo’n auto in de showrooms te krijgen. Daar komt nu verandering in. Zowel Peugeot als Seat hebben sinds kort een uitstekend alternatief in de prijslijsten staan. We presenteren u de Peugeot 3008 en de Seat Ateca. Voordat we verder gaan, een kleine tabel om te zien hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Auto: Peugeot 3008 Active 1.2 PureTech 130 Ateca 1.4 EcoTSI Style Catalogusprijs: € 30.850 € 30.560 Bijtellingspercentage: (2017) 22% 22% Leasetarief: €446,54 €490,53 Vermogen: 130 pk bij 5.500 tpm 150 pk bij 5.000 tpm Koppel: 230 Nm bij 1.750 tpm 250 Nm bij 1.500 tpm Topsnelheid: 188 km/u 201 km/u 0-100 km/u: 10,6 sec. 8,5 sec. Verbruik:4, 5,0 l/100km 5,3 l/100km CO2 uitstoot: 115 gram/km 125 gram/km

Bij beide auto’s zijn we uit gegaan van een looptijd van 48 maanden en jaarkilometrage van 20.000 km.

Als eerste valt de motor op. Ondanks dat het beide kleine turbotorretjes zijn heeft de Seat hier een voordeeltje te pakken. Nooit gedacht dat we dit gingen schrijven, maar je ziet dat zo’n ‘grote’ 1.4 zich wel laat gelden. Het is duidelijk wat 200cc extra doet. Op papier lijkt het verschil niet groot te zijn, maar in de prestaties wél. De 1.4 TSI heeft 20 pk en 20 Nm méér (geen wereldschokkende cijfers), maar het verschil in prestaties lijkt groter dan dat. Dat ligt niet zozeer aan de massa, zowel de Peugeot (1229 Kg) als de Seat (1249 Kg) zijn geen zwaargewichten. Verder is het opvallend om te zien hoe dicht deze twee auto’s bij elkaar zitten. Bijna alle specificaties zijn gelijk, zoals de bagageruimte (510 voor de Peugeot, 520 voor de Seat) en wielbasis (2,64 voor de Peugeot, 2,67 voor de Seat). Verschillen zijn er ook. De Peugeot is gezegend met een donkergroen A-Label, terwijl de Seat een bijna geel C-label scoort. Daar staat wel wat tegenover. De Seat mag een grotere Kip-caravan trekken: 1.800 Kg (tegen 1.300 Kg voor de Peugeot).

Uiterlijk

Misschien wel belangrijker dan je zou denken. Deze auto’s worden óók verkocht vanwege hun stoere uiterlijk. Wat ons betreft gaat de winst naar de Fransen. Bij de eerste Peugeot 3008 leek het alsof de designer pas op het aller-laatst werden ingelicht dat geen MPV maar een SUV moest worden. Het was een soort busje, maar dan hoog op de poten. Deze 3008 ziet er veel beter uit. Origineler ook, want er is duidelijk werk in gestoken. Die scherpe koplampen, hoge achterlichten en aparte kunststof afdekking aan de onderkant zorgen voor een origineel gezicht. De Seat Ateca is niet lelijk, absoluut niet, maar is wel een beetje té eenvoudig. Het is duidelijk dat de Ateca een Seat-derivaat is van de Volkswagen Tiguan (geldt overigens ook voor diens neef, de Skoda Kodiaq). Dat is opmerkelijk, want de 20V20 concept was een stuk origineler.

Interieur

De originaliteit van de Fransozen wordt ook van binnen toegepast. De 3008 heeft een bijzonder dashboard. Ergens moet het een beetje denken aan een vliegtuig cockpit, zeker als je kijkt naar de schakelaars. Mocht je een automaat versie nemen, lijkt de hendel daarvoor wel een joystick. Het stuur is apart gevormd en erg klein. Daardoor kun je, zeker als je wat groter bent, het idee hebben dat je het stuurtje op schoot hebt zitten. Dit schijnt te wennen, zegt men. De Ateca heeft gewoon een prima dashboard. Het oogt alleen een beetje saai en een ietwat voordelig. Dat Seat een Seat dash goedkoper moet zijn dan een VW dash is duidelijk, maar dan kan het toch wel íets frivoler?

Uitrusting

Voor dit vergelijk zijn we uitgegaan van de op-één-na standaard uitvoeringen. Dan zit er eigenlijk al een hoop op. Items als lichtmetalen velgen, automatische airconditioning, stereo met AUX-input, cruise control, start-stop systeem en een elektrische handrem zit bij beide inbegrepen in de prijs. Zijn er dan ook verschillen? Jazeker! In tegenstelling tot de 3008 heeft de Ateca een navigatiesysteem, elektrisch inklabare buitenspiegels en een heuse vermoeidheidssensor. De Peugeot pareert met Lane Assist, verkeersbordenherkenning, regensensor en automatisch dimmende binnenspiegel. Het is aan jou te oordelen wat je belangrijker vind, maar een navigatiesysteem is tegenwoordig een must-have.

Rijden

De Peugeot hebben we nog niet gereden, de Seat wel. Je kunt de bevindingen van @CasperH in deze video bekijken. In principe geldt voor al deze SUV’s/crossovers dat het uitstekend comfortabel vervoer is. Maar de hatchback waarop deze is gebaseerd (Peugeot 308, Seat Leon) is met dezelfde motor een stuk vlotter en zuiniger. Qua ruimte scheelt het niet eens heel veel (al helemaal niet als je gaat voor een Break- of ST-uitvoering). Je levert wat in voor het ruige voorkomen en de hoge instap.

Kortom: twee zéér aan elkaar gewaagde nieuwkomers in hun segment. De Seat lijkt wat meer de ratio aan te spreken, de Peugeot meer de emotie. Welke wil jij op je inrit hebben staan? En natuurlijk: waarom?