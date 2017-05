Lekkage: de BMW M2 facelift

Geen heel schokkende zaken, maar wel zaken die nog even onder de pet moesten blijven.

De M2 LCI werd namelijk al getoond op de Belgische BMW-site en dus is het waarschijnlijk een kwestie van dagen voordat een en ander officieel naar buiten wordt gebracht. In elk geval krijgt de M2 (ri-ra-rijtest) full-LED koplampen, wat trouwens ook geldt voor de gewone 2-serie.

Verder worden ook de achterlichten strakgetrokken en hebben we daarmee het belangrijkste nieuws op designgebied wel gecoverd. Wel is het goed om te weten dat de M2 naar verluidt geen vermogensupgrade krijgt. U zult het dus met 370 pk’s moeten doen. In plaats daarvan krijgt de LCI de laatste versie van BMW’s iDrive-systeem.

Wie meer wenst kan meer krijgen, maar moet wel even geduld uitoefenen. Volgend jaar komt namelijk de M2 CS en dat wordt een hardcore variant met straffer onderstel en waarschijnlijk wat extra pk’s.

Foto’s via Bimmertoday