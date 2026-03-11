Er is een keiharde streep gezet door de verbreding van deze snelwegen

Wel niet, wel niet. Nou niet. Want deze snelwegen in Nederland krijgen definitief geen verbreding.

Op diverse plekken in Nederland is het elke ochtend een rommeltje. Of je nu over de A4 moet kachelen naar Amsterdam, of op de A13 bij Rotterdam. Maar ook rondom de A27, A28 en A12 is het vrijwel dagelijks feest. De oplossing voor laatstgenoemde drie snelwegen rondom Utrecht zou een verbreding moeten zijn. Het is een eeuwig discussiepunt in de politiek, maar de hoge woord is er nu eindelijk uit. Waarschijnlijk niet op de manier waarop je had gehoopt als automobilist zijnde. De verbreding komt er NIET.

Verbreding? Nein

De Raad van State heeft vandaag een streep gezet door het project en daarmee komt een dossier dat al jaren voortsleept tot een einde. Volgens de hoogste bestuursrechter zijn de plannen onvoldoende onderbouwd op het gebied van stikstof. Een verbreding van de snelweg resulteert in extra stikstofuitstoot voor de omliggende natuurgebieden.

Dat zagen ze bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook wel aankomen. Dus was het idee om boeren in de regio uit te kopen. Daarmee worden er als het ware stikstofcredits opgebouwd die de politiek dan weer kan inzetten voor andere projecten. Zoals een snelwegverbreding. Maar dat feest gaat allemaal niet door.

Grotere gevolgen

De uitspraak van de Raad van State heeft niet alleen als gevolg dat de verbreding niet doorgaat. Andere plannen voor ruim 23 kilometer aan snelweg, zoals onderhoud, verkeersveiligheid en geluidsbeperking, kunnen nu ook niet meer worden uitgevoerd.

Nederland, regeltjesland. Het blijft een ding. Een rechter of in dit geval de Raad van State doet een uitspraak en hop. Plannen voor de komende jaren kunnen niet meer uitgevoerd worden. Of het nu de huizenmarkt betreft of in dit geval de Nederlandse infrastructuur.

Dus als de snelwegen rondom Utrecht de komende jaren wat krakkemikkig aanvoelen weet je nu waarom.