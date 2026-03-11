Maakt Lamborghini zichzelf belachelijk met deze beslissing?

Waarom zou een merk als Lamborghini zichzelf op deze manier in de picture zetten?

Automerken en marketing. Ze verzinnen altijd weer wat nieuws om een bepaalde doelgroep aan te spreken. De ene keer beter dan de andere zullen we maar zeggen. Want deze beslissing van de marketingafdeling van Lamborghini voelt toch wat vreemd. Het Italiaanse supercarmerk kiest voor een ‘exclusieve merkervaring’ in Fortnite. JA. Die game voor 12-jarigen.

Wat zo’n prachtig merk als Lamborghini te zoeken heeft in een shooter als Fortnite. Ik zou het niet weten. In een racegame als Gran Turismo of Forza is het een vanzelfsprekendheid dat een automerk een officiële vertegenwoordiging heeft. Maar Fornite, serieus. Wat is de volgende stap? Roblox? Oh wacht…

Jonge gamers lekker maken met een Urus. Het is een interessante strategie. Kunnen die jong vervolgens bij het eten zeuren dat papa echt een Lambo moet kopen. Kan papa vervolgens weer uitleggen waarom dat niet echt te betalen is.

Lamborghini Fortnite: een heel eigen digitale wereld

Lamborghini pakt groots uit met de digitale aanwezigheid. Het is de eerste autofabrikant met een consistente branded experience in Fortnite. Hè wat? Dat betekent dat er een permanente virtuele wereld die 24 uur per dag toegankelijk is voor gamers in Fortnite.

Er is onder meer een ruimte die moet denken aan de Centro Stile, de designafdeling van het merk. Daarnaast krijgen bestaande partners ook een rol in de digitale wereld van Lamborghini. Onder andere Bridgestone, snowboardmerk CAPiTA en Union (bekend van snowboardbindingen) doen mee. Zo’n gratis online game moet ergens van betaald worden.

Dit gaat veel verder dan een model in een game verwerken. Lamborghini heeft een heel eigen ecosysteem bedacht voor in de wereld van Fornite. Het Italiaanse merk is al een aantal jaar verbonden aan de shooter, maar met deze uitbreiding zet Lambo de volgende stap.

Misschien zijn we wel gewoon een stel ouwe mannen dat dit allemaal zo belachelijk klinkt. Een ecosysteem van een automerk tot leven laten komen in een cartoonesk game. Vraag het vanavond maar aan je kind bij het eten of het idioot of heel normaal is. Ik weet het niet meer.