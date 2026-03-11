BREEK: Nederlandse overheid brengt benzineprijzen omlaag!

Nederland smeedt een plannetje met andere landen om de prijs aan de pomp te drukken.

Eindelijk is er weer eens wat positiefs te melden over de Nederlandse brandstofprijzen: President Trump liet de brandstofprijzen al dalen door een oorlogsbelofte waardoor de prijs van een vat olie omlaag gaat. Klinkt niet als een hele harde en definitieve manier om de benzine- en vooral de dieselprijzen te doen zakken. Gelukkig grijpen ook de Nederlandse overheid in.

Nieuwbakken premier Jetten wilde er de afgelopen tijd nog niet aan denken. De focus moest volgens de premier vooral liggen op het waarborgen van de leveringszekerheid. Die is vanaf nu in gevaar dus? Nederland gaat samen met 30 andere landen zorgen voor een lagere prijs voor een litertje peut.

Hoe gaan we dat dan doen? Samen met de bondgenoten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) gaan we een deel van de strategische voorraden van het vrijgeven. Deze voorraden dienen als buffer om de energiezekerheid te garanderen tijdens ernstige verstoringen in de reguliere aanvoer, zoals nu dus.

IEA bestaat uit 31 landen, waaronder dus Nederland en veel buurlanden, maar ook de VS, Japan en Zuid-Korea doen mee. Deze landen hebben de afspraak gemaakt om een strategische voorraad van olieproducten aan te houden die overeenkomt met ten minste negentig dagen aan verbruik. Samen brengen ze maar liefst 400 miljoen vaten olie op de markt.

In Nederland gaat de Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA) over onze voorraad. Voor het voorraadjaar 2025-2026 bestaat de strategische reserve die door COVA wordt beheerd onder andere uit ongeveer 191 kiloton (kt) benzine. COVA houdt ongeveer 85 procent van de verplichte voorraad aan, terwijl oliebedrijven de resterende 15 procent beheren. Nederland levert volgens de verdeling van het IEA ongeveer 5,36 miljoen vaten olie uit de nationale voorraad.

Wanneer gaan de benzineprijzen omlaag?

De landen hopen binnen drie maanden, de voorraadbrandstof te gaan verkopen. De verwachting is echter dat dit al binnen enkele weken lukt. Het uiteindelijke doel is dus om de benzine- en dieselprijs ermee omlaag te krijgen.

Met hoeveel eurocent de prijzen omlaag gaan, is nog niet bekend. Vakbond CNV eiste kortgeleden nog een flinke slok op de borrel. ”Het kabinet moet de brandstofaccijns tijdelijk met 20 cent verlagen nu de olieprijzen zo hoog zijn”, luidde de oproep.

Europese bondgenoten geven het goede voorbeeld

Daarmee zijn Nederland en haar vriendjes niet de eerste landen die aan de benzineprijs schroeven. Zo schakelen Kroatië en Hongarije al door om de benzineprijzen laag te houden. Beide landen voeren een prijsplafond in op benzine en diesel. In Hongarije betaal je maximaal omgerekend 1,50 euro voor een liter benzine en voor diesel 1,59 euro. De timing hiervoor is ideaal voor premier Orbán, want volgende maand moeten de Hongaren naar de stembus. Verkiezingsstunt of niet, het kan dus wél, zo’n literprijsplafond, Jetten.

Ook in Kroatië voeren ze zo’n benzineprijsplafond in. Daar geldt het maximumbedrag voor maar twee weken. Kroaten betalen de komende veertien dagen niet meer dan 1,50 euro voor een litertje Euro 95 en 1,55 euro voor een liter diesel. De literprijzen zouden volgens premier Plenkovic anders 1,55 en 1,72 euro zijn.

Ook in de buurlanden is er een plafond

Ik wist dit niet, maar in België en Luxemburg hanteren ze al langere tijd (dus ook voor de oorlog) een maximumprijs. In België gaat je nooit meer dan 1,68 euro betalen voor een liter benzine en 1,92 voor diesel. In Duitsland is er geen accijnsverlaging, al wordt die door de oppositie wel aangeraden terwijl er nog onderzoek wordt gedaan naar de oplichting van peutverkopers.

