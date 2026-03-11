Benzine te duur? Scoor een spotgoedkope Tesla Model 3 op Marktplaats

Rij lachend het tankstation voorbij met deze Tesla Model 3.

Als je het nog niet wist: de benzine is duur. Dit is dus het uitgelezen moment om een Tesla Model 3 te kopen. Gaan we nu gewoon Tesla promoten op Autoblog? Jazeker, op de occasionmarkt heb je voor heel weinig geld heel veel auto.

Goed, we hebben al vaker geschreven over goedkope Tesla occasions, maar de prijzen blijven gestaag zakken. Zo schreven we eind 2024 dat de Model 3 onder de €15.000 dook. Inmiddels zijn ze al onder de €12.000 gedoken.

Minder dan €12k

Het goedkoopste exemplaar mét werkende accu wordt aangeboden voor €11.475. Uiteraard is het wel een auto met veel ervaring. Er staat 288.766 kilometer op de klok. Deze Tesla verkeert ook niet in concoursstaat, met krassen op de voorbumper en een gescheurde speaker in het rechterportier. Maar hè, voor €11.475 mag je niet klagen.

Het is ook de saaist mogelijke uitvoering, met een grijs exterieur en een zwart interieur. Overigens had deze grijze kleur destijds een meerprijs van €1.050, dat dan weer wel. De velgen ogen ook vrij lullig, maar je weet: kleine velgen zijn beter voor de range.

Range

Het betreft een exemplaar uit 2019 (uiteraard) in de Standard Range Plus-uitvoering, oftewel de instapper. Deze heeft een 60 kWh accu en een actieradius van 415 kilometer. Tenminste, dat had ‘ie in 2019. Hoeveel daar nog van over is, moeten we maar raden, maar in de regel valt de degradatie mee bij Tesla’s. Vaak houden ze nog zo’n 85% van de accucapaciteit over bij 3 ton.

Je hebt in ieder geval een vlotte auto voor dit geld, met 238 pk en belangrijker nog: 375 Nm aan instant torque. Daarmee zit je in 5,6 seconden op 100 km/u. Natuurlijk, er zijn nog veel snellere EV’s, maar die koop je niet voor minder dan €12.000.

Wil je aan de benzineprijzen ontsnappen en goedkoop een Tesla scoren, dan kun je nu je slag slaan op Marktplaats.