Lexus LS500h is officieel en live!

De benzineversie was al bekend, nu is het de beurt aan de hybride.

Lexus is trots op het Multi Stage Hybrid System dat niet alleen een betere respons garandeert, maar ook een meer lineaire acceleratie. De aandrijflijn bestaat uit een 3.5 V6 Dual VVT-i en twee elektromotoren, met een systeemoutput van 360 pk. Verder deelt deze LS500h z’n platform met de nieuwe LC.

Omotenashi is het toverwoord voor het interieur, deze term heeft betrekking op Japanse gastvrijheidblabla. Wat je in elk geval moet weten is dat de LS500h bijzonder stil is en dat het interieur heel luxueus is aangekleed. De stoelen kunnen desgewenst koelen, verwarmen of masseren terwijl een sexy vrouwenstem Japanse dingetjes in je oor fluistert . Ook nam de wielbasis met 3 centimeter toe voor nog meer beenruimte achterin.

De hybrid gaat in 5,4 tellen van 0 naar 96 km/u en de CVT heeft 10 voorgeprogrammeerde verzetten zodat het ding als een soort automaat fungeert. Wij snappen het nut van dergelijke CVT’s niet helemaal, maar wellicht is zo’n transmissie gewoon wat goedkoper dan een meer gangbare automaat. Verder werd het accupakket 20 procent kleiner dan het exemplaar in de uitgaande LS 600h, maar passen er meer kWh’s in.