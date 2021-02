Deze Lexus heeft officieel het grootste scherm - Autoblog.nl

Daar heeft Tesla niet van terug.

‘Mag het een inchje meer zijn?’ is tegenwoordig het motto van autofabrikanten. En dan hebben we het niet alleen over de velgmaat, maar ook over de schermdiagonaal van het infotainmentscherm. Tesla was de trendsetter met een een complete tablet op het dashboard, maar andere merken doen nu ook volop mee. Kijk bijvoorbeeld naar de nieuwe S-klasse.

Als je dacht dat het scherm van een Model S groot was, dan heb je de nieuwste Lexus IS nog niet gezien. Die heeft doodleuk een complete monitor op het dashboard staan. Uiteraard is dit geen gewone Lexus IS. Nee, dit is de Gamers’ IS. Dit is dus hoe een Lexus eruitziet als je gamers alle keuzes laat maken.

Dat is letterlijk wat Lexus gedaan heeft: via Twitch hebben ze de gamer community geraadpleegd. Middels een livestream deden meer dan 500.000 gamers hun zegje over de Lexus IS van hun dromen. Het resultaat is niet geheel verrassend een IS met een enorme monitor op het dashboard. De monitor is verbonden met een game computer (voor de computernerds onder ons: een MSI Gaming GeForce GPU met AMD CPU) die in de kofferbak is geplaatst.

De Lexus Gamers’ IS heeft verder nog wat optische upgrades gekregen waar gamers klaarblijkelijk enthousiast van worden. Aan de buitenkant is de IS voorzien van een futuristische wrap en binnenin heeft de auto een Neon Tokyo-thema gekregen. Dat houdt onder meer in dat er een verlicht patroon is aangebracht in het dak en dat er animatie wordt geprojecteerd op de achterruit.

Heel leuk allemaal, maar heel praktisch is de Lexus Gamers’ IS niet. Het is dan ook een eenmalige actie van Lexus. Zelfs al zou Lexus een enorm scherm leveren in de IS, dan zou dat voor ons trouwens nog niet uitmaken. Dit model gaat namelijk in zijn geheel aan onze Europese neus voorbij. Jammer, maar helaas. Hadden maar meer mensen de vorige IS moeten kopen in plaats van een 3 Serie.