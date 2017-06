Lijstje! De populairste auto’s van de maand mei 2017

Het gaat crescendo met de autoverkoop in Nederland. Dit zijn de populairste modellen.

Vorige maand werden maar liefst 36.484 auto’s aan de man gebracht, waar dat er in dezelfde maand vorig jaar nog 28.791 waren. Een toename van 26,7 % dus! In totaal werden tot dusver in 2017 185.381 auto’s verkocht. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode zo’n 30.000 minder. Het is echter nog wat vroeg om de slingers op te hangen en dat heeft te maken met bijtelling.

In voorgaande jaren vonden steeds hervormingen van het bijtellingsstelsel plaats per 1 januari van het nieuwe jaar. Dat betekende vaak dat de verkopen in de laatste maanden van het jaar ervoor nog even flink de lucht in gingen. Voor 1 januari 2018 ontbreken die hervormingen en dus verwacht men niet dat de zakelijke rijder naar de dealer rent zodra het einde van het jaar in zicht komt.

Enkele maanden achter elkaar was de Renault Clio de populairste auto van Nederland. Dat stokje is echter overgenomen door de Volkswagen Up! die wordt gevolgd door de Kia Picanto, de Clio, de VW Golf en de Opel Astra. De populairste merken van de maand mei waren Volkswagen (marktaandeel 11%), Renault (10,4%), Peugeot (7,3%), Opel (7,3%) en Toyota (6,3%).

Over de eerste vijf maanden van 2017 ziet de lijst met populairste merken er iets anders uit. Volkswagen en Renault staan op posities 1 en 2, maar Opel maakt het podium compleet. Peugeot staat op 4 en Kia op 5.

Cijfers via Aumacon