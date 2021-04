De populairste occasions van Nederland - Autoblog.nl

Wat zijn momenteel de populairste occasions van Nederland? We zochten het voor je uit!

Het lijstje met de populairste occasions van Nederland zal voor de meesten van jullie geen verrassing zijn. Kijk immers om je heen in het straatbeeld en je ziet de voorbeelden letterlijk rijden. In ons land zijn twee dingen heel belangrijk. We zijn gek op Volkswagen en het mag niet al te veel kosten, dus zijn de wat kleinere auto’s uiteraard goed vertegenwoordigd in het lijstje.

In samenwerking met VWE Automotive presenteren we de populairste occasions van Nederland aan de hand van de meest actuele cijfers. Dat zijn de occasion verkopen van januari en februari 2021 bij elkaar opgeteld. De nummer één wist je misschien al zonder dat we het hoeven te zeggen. Een leuke vraag voor kenners tijdens een potje 30 seconds of Party & Co. Dat is de Volkswagen Golf met 6.992 verkopen.

Op nummer twee is de Polo te vinden met 6.052 verkopen. Het verschil met de nummer drie en vier in aantallen is groot. Volkswagen is echt koploper wat dat betreft. Zo goed als Mercedes in de Formule 1 presteert, zo goed weet Volkswagen occasions te slijten in Nederland.

Zit er dan niet één opmerkelijke auto tussen? Jazeker! Op nummer tien vinden we de Ford Focus Wagon. Een vrij specifieke uitvoering van deze auto is favoriet als occasion. Er werden 2.432 exemplaren van deze occasion verkocht in de eerste twee maanden van dit jaar. Wat verder opvalt is dat Opel en Citroën de enige merken in het lijstje zijn die niet twee keer voorkomen.

Het volledige lijstje kun je hieronder bekijken.

Populairste occasions van Nederland – januari 2021 t/m februari 2021

Volkswagen Golf – 6.992 verkopen Volkswagen Polo – 6.052 Opel Corsa – 4.602 Ford Fiesta – 4.095 Toyota Aygo – 3.447 Renault Clio – 3.045 Toyota Yaris – 2.895 Renault Twingo – 2.586 Citroën C1 – 2.509 Ford Focus Wagon – 2.432

Bron: VWE Automotive