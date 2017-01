Lijstjes! De populairste occasions van Marktplaats

Met regelmaat schotelen we je sappige occasions voor, maar wat zijn eigenlijk de populairste occasions op deze verkoopsite?

Voor we doorgaan naar de lijstjes waar je voor klikte, een opmerking vooraf. Marktplaats draaide in 2016 het beste automotive jaar ooit. Per dag regelt de site maar liefst 70.000 leads van mensen die een auto zoeken en per dag kwamen er 7.600 aangeboden occasions bij. Jong gebruikte auto’s stijgen in populariteit en ook EV’s en hybrides konden rekenen op meer kliks. Die lijst vind je trouwens op Groen7.

Men verwacht dat het ook in 2017 crescendo blijft gaan op autogebied, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor luxere auto’s en duurdere uitvoeringen van “normale” auto’s. Door naar de lijstjes! Allereerst de meest bekeken types van 2016. Kennelijk is Nederland nog steeds onder de indruk van de Volkswagen Golf want bij de verkoopcijfers van nieuwe en gebruikte auto’s staat dit model trots bovenaan.

1. Volkswagen Golf 112.988.168

2. BMW 3-Serie 83.737.782

3. Volkswagen Polo 56.347.883

4. BMW 5-Serie 38.311.584

5. Audi A4 36.694.915

6. Mercedes-Benz C-Klasse 36.210.650

7. Opel Astra 34.495.213

Gauw door naar de auto’s die het meest werden aangeboden in 2016. Ook hier geen heel schokkende zaken, al hadden we de Opel Corsa dan weer niet in dit lijstje verwacht.

1. Volkswagen Golf 112.271

2. Volkswagen Polo 77.952

3. Open Astra 61.752

4. BMW 3-Serie 61.469

5. Opel Corsa 61.067

6. Renault M├ęgane 51.855

7. Ford Focus 51.345

Foto: VW Golf GTI Clubsport S, helaas al verkocht.