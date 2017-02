Lol: politie plukt fietser van de A1, was op weg naar…

A. Sebastian Vettel B. Z'n theorie-examen C. De F1 seizoensopener in Melbourne D. Anders, namelijk...

Jèh ge moakt ut mee, zoals ze in de mooiste provincie van het land (Brabant inderdaad) zo mooi zeggen. Gisteren haalde de politie een fietser van de A1 bij Deventer. De man reed op een elektrische fiets die bovendien gestolen bleek te zijn.

Tegenover de politie verklaarde de sportieveling onderweg te zijn naar Polen(!). De hermandad is nu naarstig op zoek naar de eigenaresse van de blauwe damesfiets van het merk Sparta. Hoe het verder met de man is afgelopen weten we niet, we gaan er maar van uit dat hij er niet met een reprimande vanaf komt.

Wel hebben we het vermoeden dat gemeente Utrecht respect heeft voor het doorzettingsvermogen van de beste man. De Domstad rekende onlangs uit hoeveel geld ze besparen doordat zoveel mensen daar de fiets pakken. Ook waarschuwde collega/lyrical gangsta @Jaapiyo al voor een toename van het aantal fietsers op de rijbaan.

Foto via Politie Deventer