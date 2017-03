Lol: Volkswagen geeft Marchionne de vinger

De grote Fiat/Chrysler-baas voelt nattigheid nu PSA het Duitse Opel heeft ingelijfd. Maar met die nattigheid moet hij vooral niet bij VAG aankomen.

Marchionne flirtte openlijk met Volkswagen. De Trui ziet een fusie tussen FCA en VAG namelijk wel zitten, niet in de laatste plaats om de grote plannen van PSA te dwarsbomen. De Fransen hebben recent Opel en Vauxhall overgenomen van General Motors en ze zijn van plan om de grootste autobouwers van Europa te worden. Voor Marchionne reden om eens te polsen of de interesse bij Volkswagen wederzijds was.

De Duitsers laten echter in niet mis te verstane bewoordingen blijken dat Sergio niet bij hen hoeft aan te kloppen. VAG-baas Matthias Müller heeft middels de volgende krachtige quote aangegeven hoe de vork in de steel zit:

“We are not ready for talks about anything. I haven’t seen Marchionne for months. We have other problems”

Waarschijnlijk hoopte Marchionne dat Volkswagen door Dieselgate dusdanig in de knel zit dat het een partner in crime wel ziet zitten. Müller gooit de deur echter potdicht en dus kan FCA op zoek naar een ander bondgenoot om het PSA moeilijk te maken.