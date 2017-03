Man bouwt glazen garage om naar z’n 911 te kijken

Er was geen plek in de woonkamer zo te zien.

De liefde voor blik doet dingen met petrolheads die de gewone mensch nooit zal begrijpen. Een dure modificatie aan de auto, of een specifieke uitvoering die je MOET hebben. Of wat te denken van een speciale garage zodat je gewoon af en toe eens naar je 911 Speedster kan kijken?

Dat was de gedachte van de 46-jarige Andreas Kümmel. De Duitser wilde iets speciaals voor zijn 911. Geen (ruime) garage met een brug of een prachtige vloer met een muur vol anekdotes en foto’s. Nee, Kümmel’s enige wens was dat hij naar zijn auto kon kijken terwijl deze warm en droog zou staan. Hij nam zelf het initiatief en begon met de bouw van het huis voor zijn Porsche.

Hij schakelde een bevriende architect in voor het ontwerp van zijn garage. De ruimte is dan ook speciaal ontworpen op basis van de afmetingen van zijn 911 Speedster (rijtest) uit 1989. Alleen auto’s met een vergelijkbare grootte passen in de garage. Daarnaast werd een speciaal lichtsysteem geïnstalleerd. Hierdoor valt er vrijwel geen schaduw op de Porsche. Een nadeel is wel dat de lampen in het donker behoorlijk weerspiegelen op de glimmende lak van de klassieker.

De liefde voor de 911 Speedster kwam bij Kümmel niet uit de lucht vallen. Zijn vader was helemaal weg van de auto, maar het daadwerkelijk kopen van de Porsche gebeurde maar niet. Blijkbaar jeukte dit bij zoonlief, want hij deed wat zijn vader nooit heeft gedaan (of kunnen doen). De garage beschikt over een lamellensysteem waardoor de auto met een druk op de afstandsbediening onzichtbaar wordt voor de buitenwereld.