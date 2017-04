Marchionne zet fusieplannen in de ijskast

De topman van Fiat Chrysler was openlijk op zoek naar een compagnon om maximaal van schaalvoordelen te kunnen profiteren, maar de trui zingt een toontje lager.

Recentelijk doken geruchten de kop op over een mogelijke fusie tussen Fiat Chrysler en VAG. Marchionne zou toenadering hebben gezocht bij Volkswagen-topman Matthias Müller, die de deur dicht smeet en daarna alsnog op een kiertje zette. Een en ander heeft te maken met PSA, dat onlangs Opel voor een prikkie overnam van GM en daarmee de positie in met name Europa verstevigde.

Daarvoor was het General Motors waar Marchionne de pijlen op gericht had. Volgens Sergio was een fusie tussen de twee partijen niet meer dan logisch. GM hield de boot echter af, maar The Serge bleef tevergeefs aandringen op een fusie tussen de twee autoreuzen. Jammer, maar helaas.

Intussen lijkt Marchionne wat te zijn afgekoeld. Onlangs kondigde de topman aan dat een fusie op dit moment ongelegen zou komen omdat Fiat hard op weg is om alle schulden af te lossen en da’s een bijzonder moment voor de Italianen. De beoogde VAG-deal is dus van de baan en ook met Tesla worden geen gesprekken gevoerd. Wel is FCA samen met Google druk bezig met autonome voertuigen en worden in het kader van dat project nog wel partners gezocht.

Marchionne, die binnen afzienbare tijd met pensioen gaat, was naar eigen zeggen gebrand op een fusie omdat autofabrikanten naar zijn mening teveel bezig zijn met het ontwikkelen van dezelfde technieken. Met name vanuit kostenoogpunt is dat volgens Sergio behoorlijk zonde. (via: Bloomberg)