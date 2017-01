Maserati verkoper sterft in harnas

Maar of het nu nodig was...

Drama in Denver, Colorado. Een verkoper van de lokale Maserati-dealer is om het leven gekomen nadat hij crashte in een, jawel, Maserati. Dit gebeurde een week nadat hij een Facebook Live video had geüpload. In deze video liet deze jongeman zien hoe snel een gloednieuwe Maserati Ghibli (rijtest) van de zaak van 0 naar 178 km/u kon accelereren. Volgens de politie deed hij dat in zo’n 20 seconden, alhoewel wij denken dat een Ghibli wel iets sneller kan.

Voor de goede orde, dit is de betreffende video:

Brandon Gianopoulos, het heerschap in kwestie, werd een week na deze video dood aangetroffen. Hij was met auto en al in een bevroren meer gereden. De crash gebeurde in een Maserati waarover hij de beschikking had. De auto stond dan ook niet als gestolen geregistreerd. Het is onduidelijk of het zijn tijdelijke vervoer was en of hij wederom een sensationele video aan het opnemen was.

Doordat hij een week van tevoren deze video had gemaakt, is de politie nu aan het onderzoeken of hij zijn tijd scherper probeerde te stellen.

Voor Mike Ward, eigenaar van de dealer is dat minder relevant. “Brandon was een fantastische jongeman die erg gemist zal worden door zijn familie en de medewerkers. Het is onmogelijk voor te stellen waarom dit soort dingen gebeuren en we zijn zeer bedroefd door deze tragedie. Wij condoleren de familie”. Dat is nog zeer mild.

Brandon Gianopoulos werd 24 jaar. In totaal heeft hij 4 maanden bij de Maserati dealer gewerkt. (via: 9News.com)