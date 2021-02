Maserati Ghibli Trofeo rijtest video - Autoblog.nl

Het allerlekkerste dat Maserati op dit moment heeft te bieden met de Ghibli is deze Trofeo, en wij gingen proeven met een rijtest.

Een V8 in een relatief compacte sedan is een uitstervend ras. BMW deed het eenmaal met de E9X generatie M3. Audi had in het verleden de RS4 met een achtcilinder. Hier in Europa is eigenlijk alleen Mercedes-AMG met de C63 die het kunstje nog flikt. En toen was Maserati daar met de Ghibli Trofeo die we eens lekker op z’n sodemieter hebben gegeven tijdens een rijtest video.

De Ghibli gaat meteen stuk verder dan zijn Duitse concurrent uit Affalterbach. Het slagvolume is misschien kleiner (3.8 liter), maar de specificaties zijn dit niet. Maserati vuurt maar liefst 580 pk en 730 Nm koppel af op de achterbanden. We hoeven je niet uit te leggen dat zoeken naar tractie in de koude weersomstandigheden een kansloze missie was. Mochten de omstandigheden er wel zijn, dan is een sprint in 4,3 seconden naar honderd kilometer per uur mogelijk. Maserati is natuurlijk Italiaans en kan daardoor de lange neus trekken naar Duitsland. De topsnelheid ligt op een bizarre 326 km/u.

De uiterlijke wijzigingen ten opzichte van de overige Ghibli-varianten zijn niet enorm. Een leek zal het sowieso niet zien. De rode accenten zijn de belangrijkste weggevers. Naast een andere motor met een klap vermogen en een ietwat ander uiterlijk zijn er nog veel meer dingen (onderhuids) nieuw met de Maserati Ghibli Trofeo, deze komen aan bod in de rijtest video.

De belangrijkste concurrenten van de Ghibli Trofeo hier in Europa komen zoals gezegd uit Duitsland en uit eigen land. De Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio is de meest emotionele tegenhanger, als we het zo kunnen omschrijven. De andere concurrenten zijn de (nieuwe) BMW M3, de Mercedes-AMG C63 en de Audi RS5 Sportback.

Mede door de BPM-zweep is de Maserati Ghibli Trofeo met afstand de duurste van allemaal. Prijzen beginnen namelijk bij € 199.400. Zijn directe concurrent, de C63S, is nog enkel uit voorraad leverbaar. De kersverse BMW M3 begint bij € 124.376. Kortom, je moet wel heel verzot op die 3.8-liter V8 zijn om deze te verkiezen boven zijn voordeligere concurrenten.