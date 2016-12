Max Verstappen is sportman van het jaar!

Een foto van Jan Lammers boven dit artikel vonden zelfs wij ietwat flauw.

De jonge scheurneus (Max, niet Jan) sleepte de prestigieuze sportprijs dit jaar in de wacht. Daarmee is hij de eerste autosporter die de bokaal in ontvangst mocht nemen. Mócht nemen, maar daar had Maxie helemaal geen trek in! Eerder al gaf Verstappen aan niet bij het gala aanwezig te zullen zijn.

Verstappen viert liever vakantie na een jaar buffelen in de Formule 1 en we geven de Limburger groot gelijk. Bovendien werden zijn prestaties in de karts en de Formule 3 steevast genegeerd door organisaties van dergelijke verkiezingen. Dat zal ongetwijfeld hebben meegespeeld bij de keuze van Max om het gala te laten voor wat het is.

Voor wie de intro van dit artikel een beetje apart vindt: Jan Lammers nam, bij terechte afwezigheid van Max, de bokaal in ontvangst. Lammers sprak een mooi woordje over de prestaties van Max, die overigens wel een videoboodschap had ingesproken. Verstappen liet Dorian van Rijsselberghe (windsurfen), Tom Dumoulin, Ferry Weertman (openwaterzwemmen) en Sven Kramer achter zich.