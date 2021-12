En terecht! Nu maar hopen dat Max Verstappen ook sportman wordt in 2022, 2023, 2024 enzovoorts!

Alle ‘van het jaar’-verkiezingen zijn eigenlijk enorm ver gezocht. Het is waarschijnlijk om te zorgen dat ons brein iets beter een periode van 365 dagen kan verwerken. In automotive termen is het altijd lastig. De Peugeot 307 is auto van het jaar geweest, bijvoorbeeld. Net als de Renault Mégane II en Alfa 147. Waarschijnlijk zitten er voornamelijk werkplaatschefs in de jury, dat kan natuurlijk ook.

Met de sportman van het jaar 2021 is het ook bijzonder lastig. Want je moet verschillende prestaties met verschillende expertises gaan vergelijken. Zo had de Volkskrant een artikel waaruit Max Verstappen die titel vooral níet verdiende. Ondanks dat het nogal vergezocht elitair bedoeld geneuzel was, kan een jurylid gewoon zo redeneren en een poolstokhoogspringer of linksback nomineren.

Max Verstappen Sportman van het Jaar 2021

Maar de jury besloot anders. Niemand anders dan Max Verstappen is sportman van het jaar 2021 geworden! Hij moest het opnemen tegen Niek Kimmann (BMX-legende in wording) en Harrie Lavreysen (uiterst succesvol baanwielrenner).

Max Verstappen kon zelf zijn prijs niet in ontvangst nemen. Op zich ook niet zovreemd na een zeer intens seizoen dat net een weekje voorbij is. En in die week erna waren er voornamelijk veel sponsorverplichtingen en interviews, dus nu kan Max eindelijk even genieten van zijn vakantie. Gelukkig was zijn vader, Jos Verstappen, wel in de gelegenheid om de prijs in ontvangst te nemen.

Tweede keer

Het is niet voor het eerst dat Verstappen deze titel wint. In 2016 was Max Verstappen ook al Sportman van het Jaar was. Ook toen was de Red Bull-coureur niet in de gelegenheid om de prijs zelf op te komen halen. Overigens is de titel ‘Sportman van het Jaar 2020 – 2021’, aangezien er vorig jaar geen verkiezing was (vanwege coronaperikelen uiteraard)

Vorig jaar won wielrenner Mathieu van der Poel de titel, die door het NOC-NSF wordt uitgereikt. Het lijkt er dus op dat een setje wielen nodig is om te kunnen winnen. In elk geval proficiat!