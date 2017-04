Mercedes-AMG E 63S 4MATIC+ 2017: rijtest en video

It’s a monster. Zelfs als je er rekening mee houdt, dat dit een 600+ pk kanon is, zal de E63S je nog verbazen.

[ Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER! ]

Een brave en degelijke E als basis

Deze titel is wellicht wat denigrerend, maar zo is die niet bedoeld. Een E-klasse, any E-klasse, is een heerlijk ruime, comfortabele auto waarin je perfect kilometers kunt maken. Binnenin en onder de motorkap vind je het beste dat Das Haus te bieden heeft. De veiligheid is top, een E-klasse kijkt op alle mogelijke manieren met je mee als chauffeur en kan zelfs ook nog een klein beetje zelf sturen. Kortom: een topding dus. Stel dat je in zo’n auto een dikke V8 met turbo’s hangt, dan heb je meer dan je ooit nodig zult hebben.

Paul Beutel’s masterpiece

Mochten we ooit allemaal elektrisch gaan rijden, dan zal de vestigingsplaats van AMG (Affalterbach) zonder twijfel een bedevaartsoord worden. Het woord religie zal ik niet misbruiken voor wat de mannen (en vrouwen) daar doen, maar magie is het zeker. Ieder motorblok wat Afalterbach verlaat, is de moeite waard en voor de nieuwe E63(S) hebben ze zich weer overtroffen.

Net als bij de AMG GT (rijtest) en C63(S) (rijtest) is de biturbo 4.0 liter V8 motor voorzien van een hot-V. De turbo’s zijn niet aan de buitenzijde naast de cilinderbanken geplaatst, maar er binnenin. Het blok is daardoor compacter, de turbo’s spoelen sneller op en de uitlaatemissie neemt er door af. Nieuw is de toepassing van twee Twin-Scroll-turbo’s, waarbij de behuizing is onderverdeeld in twee parallel lopende stromingskanalen. De uitlaatgaskanalen in het uitlaatspruitstuk zijn eveneens gescheiden voor minder uitlaatgastegendruk en daardoor een betere gasrespons.

Gekoppeld aan AMG Performance 4MATIC+

Nog veiliger, maar ook nòg leuker. De vorige E63 had ook al vierwielaandrijving, maar die gooide standaard 65% van de kracht naar de achterwielen. Heel hilarisch, maar verfijnd is het niet en over de veiligheid kan je best een boompje opzetten. Een volledig variabele verdeling van de kracht over voor- en achterwielen is veiliger en dat is precies wat AMG Performance 4MATIC+ biedt. En toch is E63S ook leuker geworden, veel leuker zelfs. Om de fun-modus aan te zetten moeten de volgende stappen worden gezet.

Activeer RACE modus.

Zet de transmissie in Manual modus (M).

Schakel het ESP volledig uit.

Trek beide schakelpaddles aan het stuur tegelijkertijd naar je toe.

Op het display voor je verschijnt de tekst “DRIFT MODE actief”. Dan zou je kunnen denken dat het leuk is dat AMG dan meer kracht naar de achterwielen stuurt, maar zo zit het niet. De aandrijving naar de voorwielen wordt namelijk volledig uitgeschakeld. Helemaal. Totaal. Alle kracht gaat dus naar de achterwielen. Zeshonderdentwaalf paardenkrachten en 850 Nm gaan naar twee streepjes rubber aan de achterzijde.

En strepen trekken, dat doet de E63S dan uiteraard ook. Het bizarre daarbij is dat de E63S niet direct een onhandelbaar loeder wordt, maar juist toelaat om er heerlijk mee te vegen. Wat een prachtige technologie.

De lancering

Het mag niet verbazen dat een E-klasse met 612 pk bloedsnel is, maar toch is de lancering vanuit stilstand weer iets bijzonders. Waarschijnlijk gebruikt AMG de vierwielaandrijving om wat wielspin op de achterwielen te creëren waardoor de turbo’s van de V8 direct lekker hun werk kunnen doen. Een slap onderstel zit er niet onder, maar toch trekt het geweld van de V8 de koets aan de achterzijde richting asfalt.

De snelle sprint naar de 100 zien we met dank aan elektrificatie wellicht wel vaker, maar nog indrukwekkender is hoe de E63S doorstormt naar 200 en daarna de “magische” 300 aanvalt. Recent riep ik nog op radio dat ik al een tijdje niet meer de 300 had gezien op de teller, maar dat heeft de E63S op een absurde manier rechtgezet. Wat een machine.

Eindelijk heeft ook AMG door dat launchcontrol (of Race start in AMG speak) alleen zin heeft als het makkelijk te activeren is. Voorheen waren er ook duidelijke instructies, maar was het slagen van een lancering alsnog afhankelijk van een dosis geluk, de maanstand en het voorkomen van het Noorderlicht in de maand ervoor. Nu volstaat het kiezen van de programma’s Sport, Sport Plus of RACE en daarna de linkerpoot stijf op de rem houden. Vloer daarna het gas en you are ready to go.

E63 E63S Cilinderinhoud 3.982 cm3 3.982 cm3 Vermogen 420 kW/571 pk 450 kW/612 pk Max. koppel 750 Nm 850 Nm Brandstofverbruik 9,2 – 8,9 l/100 km 9,2 – 8,9 l/100 km CO2-emissie 209 – 203 g/km 209 – 203 g/km Gewicht (DIN/EG) 1.875/1.950 kg 1.880/1.955 kg 0-100 km/h 3,5 sec. 3,4 sec. Topsnelheid 250 km/h 250 km/h

Je wilt de S

Behalve de extra paardenkrachten, heeft de E63S ook nog een 100 Nm extra koppel en nog veel meer goodies. De bovengenoemde Drift Mode is voorbehouden aan de E63S en daarnaast ook nog grotere voorremmen (390 ipv 360 mm), dynamische motorsteunen, een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel op de achteras ipv een mechanisch differentieel en diverse upgrades in het interieur.

Nu wil het geval dat de testraket een Edition 1 was, een extraspeciaal feestnummer om te vieren dat de nieuwe E63 er is. Het is een goede traditie dat nieuwe AMG’s er als Edition 1 komen en het is ook een goede traditie dat AMG er de grenzen op zoekt van wat de meeste mensen nog smaakvol vinden. Zo heeft de E63S Edition 1 onder meer “dynamische” striping op de dorpels, matte lak in stemmig grijs, jetsers van 20” gesmede velgen in matzwart en het nightpakket waardoor al het “chroom” nu zwart is. Persoonlijk houd ik er wel van, maar subtiel is het niet en het maakt van de E63S ook niet bepaald een sleeper.

Conclusie en concurrentie

Voor net iets meer dan een coole anderhalve ton mag de Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ mee uit de showroom, maar voor 10 mille meer heb je al de E63S. Altijd doen dus. De Edition 1 vraagt nog een extra investering van 15,5 mille voor een totaalscore van € 176.743. Met opties kan het (uiteraard) nog verder oplopen, bij de premium merken ben je nooit uit gewinkeld in de optielijst.

En dan de hamvraag: valt de E63S te prefereren boven de concurrentie. In alle eerlijkheid wachten we nog op een nieuwe M5, maar de “oude” F10 (rijtest) verslaat de E63 met gemak. Het geluid van de V8 is echt veel gaver en de E63 wordt niet geplaagd door de tractieproblemen die de M5 wel heeft. En als je wel tractieproblemen wilt (voor het betere driftwerk), dan kan dat ook. Het maakt de E63S een nog betere allrounder dan de RS6 en daarmee is er nieuwe koning der supersedans: de E-klasse. Filmpje!