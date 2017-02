Mercedes-Benz C63 AMG (W204) – occasion video & aankoopadvies

Hallo koppels. De mannen uit Afalterbach mogen dan een beetje smokkelen met de cilinderinhoud, voor het koppel maakt dat niets uit.

Wat een beest is het M156 blok toch ook. Het is niet 6,3 liter groot, maar dat vergeven we AMG. De zes-punt-twee liter is namelijk veel meer dan normale auto’s en ook veel meer dan wat de concurrentie aan cilinderinhoud biedt. De rijervaring is dan ook anders dan bij de M3 en RS4, wat overigens niet betekent dat een C63 AMG beter is dan de andere twee powerhouses uit Duitsland.

Gedurende de levenscyclus van de C63 AMG zijn er een aantal verschillende smaakjes geweest. Tot aan de facelift in 2011 was de C63 er als sedan en station, daarna volgde ook de coupé. Voor de Edition 507 ging het vermogen van 457 naar 507 pk. De meest ultieme C63 AMG is de Black Series Coupé die het tot 517 pk schopt, maar ook nog breder en heftiger bespoilerd is.

In de de E-klasse, S-klasse en SLS levert het 6.2 AMG blok overigens nog meer vermogen, maar onder de motorkap van de C-klasse is te weinig ruimte voor het benodigde inlaattraject.

Aanbod occasions

Op Marktplaats zijn zo’n dertigtal C63 AMG’s van deze generatie te vinden. Het merendeel van het aanbod betreft sedans, minder dan een derde zijn stations en de meest zeldzame zijn de coupés. Prijzen variëren van ruim 20 mille tot zo’n 70.000 euro.

Pluspunten

Koppels!

V8 sound

Rijeigenschappen

Het is een echte AMG.

Aandachtspunten

Onderstel

Banden. Een C63 AMG vreet ze op alsof ze niets zijn. Sommige bestuurder halen geen 10.000 km met een setje achterbanden.

Hoewel grotere velgen (vrijwel) altijd mooier staan, is een C63 AMG op 18” wellicht de beste optie. Het onderstel is echt stevig, dus je zal blij zijn met iets meer band om hobbels op te vangen.

Aandrijflijn

Voor de facelift gebruikt de C63 AMG de 7G-tronic bak met een koppelomvormer. Na de facelift kreeg de C63 de AMG Speedshift MCT bak met dubbele koppeling. Bij (zeer) zwaar gebruik kan de bak in een facelift auto last krijgen van oververhitting, omdat de voorbumper minder lucht voor koeling doorlaat. Een Black Series bumper lost dat op, maar is erg prijzig.

Bouten van cilinderkop van de C63 AMG van voor 2010 kunnen corroderen, waardoor de koppakking gaat lekken. Symptomen zijn verlies van koelvloeistof, een rijzend oliepeil en witte rook. In een worstcase scenario loopt de V8 compleet stuk, maar het probleem is gelukkig zeldzaam.

De nokkenas is gevoelig voor slijtage: het wordt veroorzaakt door de kleppenlifters die defect raken, waardoor er te veel van de nokken wordt gevergd. Het probleem is alleen op te lossen door een gedeeltelijke (top-end) motor revisie. Tikkende geluiden of andere bijgeluiden van de kleppen kan een indicatie zijn dat het mis is, soms treedt er ook vermogensverlies op. Na het verwijderen van het kleppendeksel is het probleem snel te achterhalen.

Een ratelend geluid bij de start kan ook worden veroorzaakt door de nokkenasversteller.

De C63 lust het liefst goede brandstof, en het liefst ook veel. Tank niet bij een “witte pomp” maar liever een duurdere premium brandstof zoals BP Ultimate.

Olieverbruik: de V8 lust niet alleen graag brandstof, ook olie kan er rap door heen gaan. Controleer dus regelmatig het oliepeil.

Een onrustig stationair lopende V8 kan een lekke pakking van het inlaatspruitstuk hebben.

Elektronica

De contactsleutel wordt soms niet herkend en wil ook wel eens defect gaan. Check of er twee sleutels aanwezig zijn en neem de reservesleutel mee op vakantie.

De digitale olietemperatuur kan soms verkeerde waarden aangeven.

Controleer de elektrische verstelling van de stoelen, het is een bekend zwak punt.

Carrosserie

De kunststof deurhendels willen nog wel eens breken. Het is een integraal onderdeel van het deurpaneel, dus reparatie is duurder dan je zou verwachten.

Krakende geluiden bij het sluiten van het schuifdak komen nog wel eens voor.

Zoek de C63 of een andere auto op Marktplaats.nl.