Kijk, dit is de auto die Opel nodig heeft

Een dikke hot hatch!

We deden vorige week ons beklag over het gebrek aan leuke Opels. Oké, er is de Mokka GSe, maar dat is een elektrische crossover. Wat Opel nodig heeft is een dikke hot hatch. We worden op onze wenken bediend, want die krijgen we nu te zien. Het is alleen geen creatie van Opel zelf.

Wat je hier ziet is de Corsa iRC Sprint van de bekende Opel-veredelaar Irmscher. Het lijkt een rallyauto, maar deze Corsa is gewoon bedoeld voor de straat. Hoewel het voorlopig nog wel een concept is. We krijgen alleen een slechte Photoshop te zien, zoals we inmiddels gewend zijn van Irmscher.

Er is een Opel Corsa-rallyauto, maar Irmscher gaat nog een paar stapjes verder. De Corsa iRC Sprint is voorzien van een dikke widebody en een spoiler, zaken die de rallyauto niet heeft. Verder mogen een setje Irmscher-velgen niet ontbreken. Overigens heeft de tuner alleen inspiratie opgedaan bij de rallysport, maar ook bij hun eigen Corsa Sprint C uit 1985. Dat is de auto die je hieronder ziet.

Qua vermogen mikt Irmscher op 300 pk. Dat zijn leuke cijfers in een Corsa. De auto levert nu maximaal 156 pk, in de Corsa Electric. Hoe Irmscher precies aan dit vermogen komt, is niet duidelijk. Ze hebben het over een systeemvermogen, wat duidt op een hybride. Er is echter helemaal geen full hybrid variant van de Corsa.

De Corsa iRC Sprint is een proefballonnetje van Irmscher. Of ze de auto daadwerkelijk gaan bouwen moet nog beslist worden. Overigens is er ook nog hoop dat Opel zélf met een hot hatch komt. Het zou zomaar kunnen dat er een GSe komt op basis van de nieuwe generatie Corsa. Dat wordt uiteraard wel een EV, want de nieuwe Corsa zal überhaupt niet meer met benzinemotoren worden geleverd.