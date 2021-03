Mercedes C63 AMG W205 2014 – 2021 Occasion Aankoopadvies - Autoblog.nl

Eén van de Autoblog favorieten en nog leverbaar in diverse carrosserievarianten ook. De Mercedes C63 AMG W205 in het occasion aankoopadvies.

Het is breedste aanbod aan dikke kanonnen in dit segment, want Audi en BMW houden zich nog net wat meer in met M3/M4 en RS4/RS5. De Mercedes-AMG C63 is namelijk in vier varianten geleverd: sedan (W205), station (S205), coupe (C205) en cabriolet (A205). Dat wordt nog lastig kiezen….

Alle C63 AMG’s zien er heftiger uit, maar vooral de sedan en station zijn het meest ingrijpend aangepakt. De voorzijde is met 54 mm verlengd en carrosserie is verstevigd om beter te kunnen omgaan met het geweld wat de V8 veroorzaakt. De spatborden zijn 14 mm verbreed, voorzien van V8 Biturbo badges en uitgevoerd in aluminium.

C63 versus C63S

Wie een C-klasse in AMG trim wil, die heeft nog wel wat te kiezen. In Europa komt de C63S het meest voor, maar voor de volledigheid tippen we ook nog even de reguliere C63 aan.

Beiden hebben een vier liter grote V8 (M177), de C63 heeft 476 pk en 650 Nm. De C63S heeft 510 pk en 700 Nm, waardoor de sprint naar de 100 0,1 tel sneller wordt. Afhankelijk van de carrosserie gaat dan in minder dan vier seconden.

Overige verschillen zijn de dynamische motorsteunen, grotere remmen, RACE mode, rode remklauwen en de mogelijkheid tot keramische remmen (tegen bijbetaling). Tot 2019 had de C63 een reguliere sper, vanaf dat jaar hebben ze beide een beter, elektronisch aangestuurd sperdifferentieel.

C63 v C43

Nog een ander alternatief is de AMG light, zoals we die plegen te noemen. Net als Audi S en RS modellen heeft, biedt Mercedes nu ook twee smaken AMG aan. De C43 AMG heeft een V6 met 367 pk en 540, het verschil met de C63 (S) is best fors. De sprint naar de 100 doet de C43 in 4,7s, de C63 AMG in vier seconden rond en de C63S snoept daar nog een tiende van af.

De grootste verschillen zijn echter de minder brede carrosserie, andere grille en de aandrijving. De C63 (en C63S) sturen alle power naar de achterwielen, de C43 AMG heeft het veiligere en saaiere vierwielaandrijving. In het occasion aankoopadvies concentreren we ons deze keer op de Mercedes C63 AMG.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Mercedes C63 AMG wilt kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich orde, maar loop toch even door de lijst met Mercedes-AMG C63 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Excessief windgeruis kan worden veroorzaakt door een niet goed afgehangen deur of door slechte rubbers.

Het optionele panoramadak zorgt nog wel eens voor problemen. Wees er alert op, want niets is zo vervelend als een dak dat half open staat en niet meer dicht wil. Vaak zijn de dakgeleiders defect, maar het is dan ook aan te raden direct de dakmotor te vervangen. Anders vreet een beschadigd tandwiel direct de nieuwe kabels op.

Onderstel

De C63 lust best een achterbandje. Let er tijdens aanschaf op wat voor rubber er op ligt. Goedkope banden passen niet bij het prestatiepotentieel. Als ze op de achteras zitten, dan is het nog een leuk excuus om ze direct op te roken.

Optioneel kon de C63 AMG worden uitgerust met keramische remmen. Ze zijn te herkennen aan de gouden remklauwen. Keramische remmen gaan in theorie een autoleven mee. In de praktijk niet en ze zijn kostbaar om te vervangen. Controleren dus! Het werkgebied moet een glans hebben en op de randen mogen geen beschadigingen te zien zijn.

Aandrijflijn

Goed onderhoud en frequent olie wisselen is aan te raden.

De 4.0 biturbo is geen makkelijk blok om aan te werken. De motorruimte zit nogal vol en dus kunnen schijnbaar kleine klussen toch een hoop werk.

De bougies moeten regelmatig vervangen worden, zeker bij getunede auto’s. Hoe heftiger getuned en hoe “enthousiaster” je rijstijl, hoe eerder ze op zijn. Symptomen zijn vermogensverlies, misfires, stotteren en een hoger brandstofverbruik. Vaak merk je het als eerst bij opschakelen bij volgas.

De C63 lust het liefst goede brandstof, en lust er ook veel. Tank echter nog steeds goede benzine. Wellicht niet bij een “witte pomp” maar liever een duurdere premium brandstof. In ieder geval 98 of beter.

Olieverbruik: de V8 lust niet alleen graag brandstof, ook olie kan er rap door heen gaan. Controleer dus regelmatig het oliepeil. En hadden we al genoemd dat je regelmatig olie moet verversen?

De bobines hebben niet het eeuwige leven. Symptomen zijn vermogensverlies, misfires, stotteren.

De MAP sensor op de intercooler wil ook nog wel eens het leven laten.

Motoren

C63 476 pk/ 650 Nm

C63S 510 pk/ 700 Nm

Aanbod Mercedes C63 AMG W202 op Marktplaats

Op moment van schrijven staan een kleine 50 exemplaren van de Mercedes-AMG C-klasse van de generatie W205 op Marktplaats.nl te koop. Prijzen voor de Mercedes C63 AMG W205 variëren van €40.000 tot een dikke ton. Voor het totale aanbod van de Mercedes C-klasse AMG kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.