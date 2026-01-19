Lieg maar niet: ook jij zoekt naar tweedehands Chinese auto’s en V8’s

Stiekem zit je op Marktplaats te gluren naar de BYD Atto 3, en trekt die RAM met 5,7 liter HEMI V8 je ook.

Wij autofielen hebben één ding gemeen: je kunt ons makkelijk betrappen op het doorzoeken van Marktplaats voor het volgende pareltje dat voor het huis geparkeerd mag worden. Omdat de online handelsplaats vanachter de schermen in de gaten houdt wat er op de site gebeurt, weten wij nu waar jij naar kijkt.

Wat blijkt: de Chinese EV’s groeien enorm in populariteit. De top vijf merken die het hardst in het aantal kijkers groeide, beslaat enkel merken in deze categorie:

Xpeng (van 5.824 views in 2024 naar 70.747 views in 2025. +1.115 procent) Seres (van 18.475 views in 2024 naar 96.764 views in 2025. +424 procent) Zeekr (van 38.483 views in 2024 naar 151.035 views in 2025. +292 procent) Nio (van 10.721 views in 2024 naar 42.018 views in 2025. +292 procent) BYD (van 267.946 views in 2024 naar 722.768 views in 2025. +170 procent)

De stijging geeft op z’n minst een toenemende interesse aan, maar veel meer kunnen we er niet aan hangen. De topmerken op Marktplaats blijven voornamelijk Duits met Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz en Audi die de top vier vormgeven. Volvo mag als enige niet-Duitser de top vijf afsluiten.

Als we iets verder inzoomen, zien we dat ook de top vijf auto’s die de meeste oogbollen trokken, weinig opmerkelijk is:

Volkswagen Golf BMW 3-Serie Volkswagen Polo Mercedes-Benz C-Klasse BMW 5-Serie

Eigenlijk willen we auto met een V8 voor de deur

Als we op modelniveau naar de stijgers en dalers gaan, valt vooral de Dodge RAM 1500 op. De gigantische Amerikaanse pick-up trok in 2024 al redelijk de aandacht van de Marktplaats-bezoeker, maar was in 2025 nog veel aantrekkelijker. Waar er in 2024 nog amper 20.000 mensen naar keken, waren er in 2025 ineens bijna een half miljoen geïnteresseerd in een kolos met 5.7-liter HEMI V8.

Ook bedachten bijna 150.000 mensen dat het leuk zou zijn om te kijken of een Mercedes-Benz AMG GT in het huishoudbudget zou passen. Een jaar eerder dachten nog slechts iets meer dan 500 kijkers er hetzelfde over. Blijkbaar beginnen we ons te gedragen naar onze positie in de ranglijst van rijkste landen.

Geen oog voor elektrisch of hybride

Uiteindelijk laten de cijfers vooral zien dat de Marktplaats-bezoeker nog steeds amper oog heeft voor de elektrische auto. Slechts vier procent van de kijkers durfde het aan om naar een EV te kijken.

Een halve elektrische auto was ook niet heel populair en trok slechts 10 procent van de kijkers. 74 procent hield het bij de oude vertrouwde benzineverbrander en 10 procent landde (waarschijnlijk per ongeluk) op een advertentie van een auto die op het duivelssap rijdt.