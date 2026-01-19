Anti-spitscampagne van de overheid was weggegooid geld

Het idee is nobel, maar de campagne werkte voor geen meter.

De oplossing voor het fileprobleem is heel simpel: niet meer met z’n allen op hetzelfde moment in de auto stappen. Weg file! De overheid probeert dit ook voor elkaar te krijgen, maar helaas is de praktijk weerbarstig.

Spitsvrij

Om het fileprobleem voor eens en voor altijd op te lossen lanceerde minister Madlener in 2024 de campagne ‘Spitsvrij’. De oproep aan de mensen was om – je raadt het al – de spits te mijden. De reclames waren te zien op tv, bushokjes, social media en in kranten en magazines. Met deze campagne was een bedrag van 3,5 ton gemoeid.

“De files in ons land zijn meer dan een ergernis: ze kosten ons tijd en geld, bovendien werken ze onveilige situaties in de hand. Door bewuster te kiezen op welke tijden we reizen, kunnen we files fors terugdringen. Het vraagt om een mentaliteitsverandering, maar de voordelen zijn groot. Samen kunnen we het verschil maken,” zei minister Madlener destijds.

Niks veranderd

Samen kúnnen we inderdaad het verschil maken, maar dat gebeurde niet. De effecten van de campagne zijn onderzocht, en wat blijkt? Er is niks veranderd. “We zien geen resultaten die erop duiden dat de frequentie van spitsmijden is veranderd na de campagne,” zo staat er in het onderzoeksrapport. Voor de campagne meed twee derde van de mensen weleens de spits en na de campagne was dat nog steeds het geval.

Die €350.000 die de campagne heeft gekost is dus grotendeels weggegooid geld. Nu is 3,5 ton natuurlijk een schijntje als daarmee het fileprobleem wordt opgelost, maar de oproep was tegen dovemansoren gericht. Kennelijk staan mensen toch graag in de file. Of was de campagne gewoon slecht?