Anti-spitscampagne van de overheid was weggegooid geld

Het idee is nobel, maar de campagne werkte voor geen meter.
De oplossing voor het fileprobleem is heel simpel: niet meer met z’n allen op hetzelfde moment in de auto stappen. Weg file! De overheid probeert dit ook voor elkaar te krijgen, maar helaas is de praktijk weerbarstig.
Spitsvrij
Om het fileprobleem voor eens en voor altijd op te lossen lanceerde minister Madlener in 2024 de campagne ‘Spitsvrij’. De oproep aan de mensen was om – je raadt het al – de spits te mijden. De reclames waren te zien op tv, bushokjes, social media en in kranten en magazines. Met deze campagne was een bedrag van 3,5 ton gemoeid.
“De files in ons land zijn meer dan een ergernis: ze kosten ons tijd en geld, bovendien werken ze onveilige situaties in de hand. Door bewuster te kiezen op welke tijden we reizen, kunnen we files fors terugdringen. Het vraagt om een mentaliteitsverandering, maar de voordelen zijn groot. Samen kunnen we het verschil maken,” zei minister Madlener destijds.
Niks veranderd
Samen kúnnen we inderdaad het verschil maken, maar dat gebeurde niet. De effecten van de campagne zijn onderzocht, en wat blijkt? Er is niks veranderd. “We zien geen resultaten die erop duiden dat de frequentie van spitsmijden is veranderd na de campagne,” zo staat er in het onderzoeksrapport. Voor de campagne meed twee derde van de mensen weleens de spits en na de campagne was dat nog steeds het geval.
Die €350.000 die de campagne heeft gekost is dus grotendeels weggegooid geld. Nu is 3,5 ton natuurlijk een schijntje als daarmee het fileprobleem wordt opgelost, maar de oproep was tegen dovemansoren gericht. Kennelijk staan mensen toch graag in de file. Of was de campagne gewoon slecht?
Reacties
mashell zegt
Zo’n campagne moet je niet richten maar werknemers maar naar werkgevers die de mensen op een bepaalde tijd op de zaak verwachten
leefvrij zegt
Ik deed dit meer dan 10 jaar geleden ook al. Was niet echt een eye-opener. Meer een open deur.
tmon zegt
Wat Mashell zegt!
Daarnaast, als je tot de groep hoort met nakomelingen; de hele maatschappij is ingericht op 9 tot 1700 werken.
Met opvang kan t nog wel eerder, maar die zijn dicht om 18:30.
En dat wordt met basisschool en sporten/muziekles/etc alleen nog maar strikter.
Dus werk spreiden maakt niet voor iedereen meer mogelijk.
JanJansen zegt
Beginnen jullie pas om 9 uur?
Geen wonder dat het niet lekker loopt met de economie.
beetec zegt
Was ook grote onzin die campagne. Mensen staan niet voor de lol in de file tijdens de spits. De meeste hebben gewoon geen keuze en daar gaat een campagne niks aan veranderen.
ghengiskhan zegt
Inderdaad. Waarom zou je als overheid een positieve verandering teweeg willen brengen? Kom op zeg.
lekkerlinksrijden zegt
Zoals een buurman van mij toen al zei, ik kan moeilijk om 6 uur in de ochtend een badkamer of keuken gaan slopen in een rijtjeshuis.