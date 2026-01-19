Agent snapt onzichtbare Tesla-achterlichten niet, houdt eigenaar staande

De agent was niet het helderste licht.
Tesla heeft er een handje van om dingen net even anders te doen dan anders. Met de vernieuwde Model Y hebben ze weer wat bedacht: achterlichten die onzichtbaar zijn. Het licht wat je ziet komt niet direct van de achterlichten, maar wordt gereflecteerd via een paneel. Dit is een oplossing voor een niet-bestaand probleem, maar goed, het is wel creatief bedacht.
Grappig genoeg is er nu een Tesla-rijder staande gehouden door de politie vanwege deze constructie. De agent van dienst dacht dat de achterlichten niet aan stonden, terwijl dat toch echt het geval was. Dit voorval gebeurde – hoe kan het ook anders? – in de VS.
De eigenaar legde aan de agent uit hoe de vork in de steel zat. Hij vertelde er ook nog bij dat de auto gloednieuw was. In Nederland zou de agent gezegd hebben: ‘Ah sorry, dan heb ik me vergist. Fijne dag verder’. Amerikaanse agenten dulden echter geen tegenspraak. De eigenaar kreeg te horen dat hij zijn achterlicht moest laten fixen. Verder liet de agent het bij een waarschuwing. Heel coulant.
Uiteraard zijn de achterlichten legaal, anders had de nieuwe Model Y geen typegoedkeuring gekregen. Helemaal vanzelfsprekend is het niet, maar kennelijk mag een achterlicht dus indirect werken. Het gaat puur om de hoeveelheid licht die afgegeven wordt.
Voor zover we weten was dit een eenmalig incident en zijn er verder nog geen mensen aangehouden vanwege de onzichtbare achterlichten. Het probleem was dus vooral een overijverige agent, niet zozeer de unieke verlichting van Tesla.
Via: TeslaOracle
Reacties
kniesoor zegt
De koddebeier in kwestie heet vermoedelijk Sheriff J.W. Pepper.
mattr zegt
Die agent is bijna net zo intelligent als de POTUS
jpfeikens zegt
Grappig dat je zegt dat een NL agent gewoon zou zeggen ‘Ah sorry, dan heb ik me vergist. Fijne dag verder’…
Jaren geleden (ergens 2006-2007) had ik een bijbaantje bij een VW-audi dealer en hadden we een Audi Quattro dag, inclusief S6 and S8 modellen. Tijdens de lunch werd ik op pad gestuurd met de S6 (C6 model) om eten te halen. Nog geen 250 meter van de dealer werd ik staande gehouden en gesommeerd om de LED dagrijverlichting aan de voorkant uit te zetten. Zelfs na het laten zien van de brochures was de enige oplossing terug naar de garage en het uit laten zetten van de verlichting… Terug bij de garage werd er hartelijk om gelachen en ik mocht nog een keer proberen om die lunch toch echt op te halen…
GWBoes zegt
Ergens snap ik het wel. De lichtbalk van de Y is een stuk smaller dan de auto en de lichtunits. De eerste keer dat ik er 1 zag rijden kreeg ik ook het gevoel dat er een deel miste.
Net als bij de Skoda’s zonder bonus lichtpakket waarbij de units op de achterklep niet werken.
drdre1 zegt
Da’s inderdaad dan wel vreemd. In the US zijn ze toch juist allemaal van de “contourverlichting”? Of geldt die regel niet meer?
erwh zegt
En dat in een land waar ze het veilig genoeg vinden om het remlicht te laten knipperen om richting aan te geven.
escort77 zegt
Maar de eigenaar van de auto heeft dus levend zijn weg kunnen vervolgen? Bijzonder ongeloofwaardig.
mashell zegt
De eigenaar zal wel een bijzonder lichte huidskleur hebben…
Raar land. Niet alleen politiek, juridisch en qua openlijk racisme maar de bijzondere focus van agenten op achterlichten.
DeWitteCondor zegt
Ze zullen het vast onderzocht hebben maar het is wel apart dat onze regelgeving over verlichting wel vereisten bevat over maximale afscherming van lichtdoorlatend gedeelte en ook een verbod op nadelige beïnvloeding van de lichtopbrengst door bewerking van de armaturen. Indirecte verlichting wordt niet met zoveel woorden genoemd maar lijkt me toch niet bepaald in de geest van deze regels.
potver7 zegt
Ouderwetse koplampen (gloeilampen en halogeen) zijn op zich ook altijd indirecte verlichting. Wat je ziet is het licht van de gloeidraad gereflecteerd in de reflector.
DeWitteCondor zegt
Dat klopt, maar dat wordt specifiek beschreven. De Tesla variant niet.