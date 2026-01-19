Agent snapt onzichtbare Tesla-achterlichten niet, houdt eigenaar staande

De agent was niet het helderste licht.

Tesla heeft er een handje van om dingen net even anders te doen dan anders. Met de vernieuwde Model Y hebben ze weer wat bedacht: achterlichten die onzichtbaar zijn. Het licht wat je ziet komt niet direct van de achterlichten, maar wordt gereflecteerd via een paneel. Dit is een oplossing voor een niet-bestaand probleem, maar goed, het is wel creatief bedacht.

Grappig genoeg is er nu een Tesla-rijder staande gehouden door de politie vanwege deze constructie. De agent van dienst dacht dat de achterlichten niet aan stonden, terwijl dat toch echt het geval was. Dit voorval gebeurde – hoe kan het ook anders? – in de VS.

De eigenaar legde aan de agent uit hoe de vork in de steel zat. Hij vertelde er ook nog bij dat de auto gloednieuw was. In Nederland zou de agent gezegd hebben: ‘Ah sorry, dan heb ik me vergist. Fijne dag verder’. Amerikaanse agenten dulden echter geen tegenspraak. De eigenaar kreeg te horen dat hij zijn achterlicht moest laten fixen. Verder liet de agent het bij een waarschuwing. Heel coulant.

Uiteraard zijn de achterlichten legaal, anders had de nieuwe Model Y geen typegoedkeuring gekregen. Helemaal vanzelfsprekend is het niet, maar kennelijk mag een achterlicht dus indirect werken. Het gaat puur om de hoeveelheid licht die afgegeven wordt.

Voor zover we weten was dit een eenmalig incident en zijn er verder nog geen mensen aangehouden vanwege de onzichtbare achterlichten. Het probleem was dus vooral een overijverige agent, niet zozeer de unieke verlichting van Tesla.

