Met oud en nieuw aangereden agent helaas overleden

De diender die tijdens de jaarwisseling door een auto werd geschept, lag sindsdien in een coma waaruit hij niet meer ontwaakte.

Het politieteam van Den Haag liet vannacht weten dat de 36-jarige agent Mario van Team De Heemstraat helaas niet meer is ontwaakt uit zijn coma. De man werd op 1 januari rond 2 uur in de morgen aangereden door een 27-jarige vrouw uit Den Haag, die overigens niet onder invloed was. Aanvankelijk werd gedacht dat er mogelijk opzet in het spel was, maar dat blijkt vooralsnog niet het geval. Overigens loopt het onderzoek naar de toedracht nog.

Mario werd na het ongeval direct naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij sindsdien op de intensive care verbleef. Daar overleed de agent alsnog aan zijn verwondingen. Politiechef Paul van Musscher reageert als volgt op het bericht: