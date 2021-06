Tankstations zijn nieuw doelwit van criminelen - Autoblog.nl

Tankstations zijn nu dus een nieuw doelwit van criminelen. Moesten ze eerst al het grootste deel van de winst afstaan aan de overheid, nu zijn er dus nieuwe oplichters bijgekomen. Het houdt niet op. Niet vanzelf.

Als je in het bezit bent van een tankstation, moet je nu even opletten. Criminelen hebben het namelijk steeds vaker voorzien op jouw zaak, of die van een concullega is het doelwit. Daar schrijft de Telegraaf over.

De criminelen gaan gehaaid te werk

Want wat doen deze oplichters? Ze nemen contact op met een tankstation en zeggen dat ze vergeten zijn te betalen. Lijkt attent, maar dat is het niet. Ze vragen namelijk of de pomphouder een Tikkie wil sturen, of een rekeningnummer wil doorsturen waar het verschuldigde bedrag naartoe kan.

Vervolgens gaan deze criminelen aan de slag met gijzelsoftware en andere rotzooi. Daarmee trekken ze dan de rekening van het tankstation leeg.

Doorrijderssysteem

Beta, de belangenvereniging van tankstations, zegt dat de houders van de tankstations hier nooit zomaar op in moeten gaan. Beter checken ze eerst de beelden die het zogenoemde doorrijderssysteem heeft gemaakt. Daarop valt te zien of er echt iemand is doorgereden zonder te betalen en kun je makkelijker zien of je te maken hebt met criminelen.

Maar dan nog adviseert Beta om nooit in te gaan op een vraag voor een Tikkie of iets dergelijks. Regel het gewoon op de formele manier, zoals het altijd is gegaan. Dat wil zeggen, de wantbetaler kan op het tankstation zijn schuld voldoen. En zo niet, dan regelt het incassobureau het wel.

Eerder waren tankstations ook al de klos

Alleen ging de oplichting toen andersom. Automobilisten kregen uit naam van een tankstation een berichtje waarin stond dat ze niet betaald hadden na het tanken. Met het bijbehorende betaalverzoek plunderden de criminelen vervolgens de rekening van de argeloze klant.

Dat zou te maken hebben gehad met een groot datalek waarbij de telefoongegevens van duizenden automobilisten op straat terecht waren gekomen.