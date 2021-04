Volkswagen ID.4 GTX trapt nieuw sportlabel af - Autoblog.nl

Volkswagen kondigde recent een nieuw sportlabel aan voor elektrische auto’s. De eerste die dit label gaat dragen is de zojuist onthulde Volkswagen ID.4 GTX.

Wanneer de revolutie een merk bereikt, zie je dat terug in alles. Oude gewoontes worden nieuwe kansen en er wordt aan alles gedacht. We zagen dit al een tijdje geleden bij Peugeot toen duidelijk werd dat ‘GTI’ vervangen gaat worden door ‘Sport Engineered’. Ook Volkswagen gaat de sportieve wagens van de toekomst geen GTI noemen. Hun nieuwe sportieve label voor elektrische auto’s heet GTX en de Volkswagen ID.4 GTX is de eerste die laat zien wat dat betekent.

Exterieur

Het betekent in ieder geval niet veel bijzonders qua logo. Geen rood biesje in de grille, geen bijzonder R-logo, nee: je kunt de Volkswagen ID.4 GTX herkennen aan de letters ‘GTX’ op de achterklep en in het stijlelement op de zijkant. Verder kun je een GTX herkennen aan meer delen van de bumper in carrosseriekleur, drie LED-pitjes op de plek van de mistlampen die doen denken aan de Golf GTI en de 3D-LED achterlichten hebben nu remlichten in de vorm van een X.

Interieur

Binnenin wordt de Volkswagen ID.4 GTX gekenmerkt door iets sportiever uitziende (en aanvoelende) sportstoelen met de letters GTX erin verwerkt. Voor de rest is het hier vooral erg ID.4. De blauwe accentkleur die Volkswagen ‘X-Blue’ noemt, geeft wat sfeer aan de cabine.

Specs

De dikste ID.4 die nu bij de Nederlandse dealers staat heeft een 77 kWh groot batterijpakket en heeft 150 kW (204 pk). De Volkswagen ID.4 GTX doet wat hij belooft en zit daar een gradatie boven. Er wordt niks gezegd over het batterijpakket, dat kan dus betekenen dat deze even groot is als de reguliere ID.4. De cijfers in kW en pk deelt Volkswagen wel: de ID.4 GTX heeft 220 kW (299 pk) tot zijn beschikking. De normale ID.4 sprint naar 100 km/u in 8,5 seconden, de ID.4 GTX doet er 6,2 seconden over.

De extra pk’s komen hoofdzakelijk door de extra aangedreven wielen. De ID.4 GTX krijgt namelijk een extra motor op de vooras en realiseert daarmee vierwielaandrijving. Dat klinkt als een mooie manier om de sprinttijd te verlagen, maar Volkswagen wilde ook graag tonen hoe de auto nu steile hellingen beklimt. Een helling van 37,5 procent was ‘geen probleem’. Sportauto annex terreinauto dus. Of een vage combinatie van beide.

Release

De Volkswagen ID.4 GTX beleeft zijn release in de zomer van 2021. Alles over de ID.4 GTX in Nederland, prijs incluis, wordt in een later stadium bekend gemaakt.