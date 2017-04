Mexicaan crasht DB11 binnen 15 dagen

¡Caramba!

Nadat we goed en wel gewend zijn geraakt aan de behoorlijk fris vormgegeven Aston Martin DB11 (rrrijtest) kunnen we stellen dat het nieuwe vlaggenschip van AM op z’n minst geslaagd is. Een rijke Mexicaan dacht daar hetzelfde over en hij bestelde zo’n gerse kar.

Helaas liep een en ander niet zoals gepland, want 15 dagen na de aanschaf maakte de Britse supercar wel héél innig kennis met een Fiat 500. Het rechter voorwiel van de DB11 heeft de crash niet overleefd. Na dit verhaal weten we dat dat een behoorlijk prijzig grapje gaat worden.

Aanvankelijk werd (zoals het hoort in landen met een “bijzondere” reputatie) geschreven dat de Aston zou toebehoren aan de burgemeester van het stadje Pilcaya. Deze heeft echter ten stelligste ontkend de eigenaar van de DB11 te zijn. Wel zou de onbekende bestuurder de crash zo snel mogelijk hebben verlaten, om de afhandeling door z’n bodyguards te laten opknappen. (via: lopezdoriga)