Mika Hakkinen werkt weer bij McLaren

De Flying Fin kruipt, helaas voor Alonso, niet achter het stuur van een F1-racer uit Woking, maar hij gaat wel andere interessante dingetjes doen.

McLaren heeft het druk. Eerder werd eindbaas Ron Dennis de laan uitgestuurd, de 720S met de nieuwe 4.0 V8 werd gepresenteerd én het gaat verschrikkelijk in de Formule 1. Hoog tijd dus voor grof geschut en om die reden hebben de mannen en vrouwen in Woking niemand minder dan Mika Hakkinen een job gegeven.

De Fin die in 1998 en 1999 wereldkampioen Formule 1 werd gaat zich de komende jaren inzetten als McLaren Partner Ambassador. Hakkinen zal samenwerken met directeur Zak Brown en de marketingafdeling om het merk en het F1-team verder op de kaart te zetten.

Zelf zegt Mika hierover dat het een eenvoudige beslissing was om weer terug te keren naar McLaren. Hij heeft immers altijd contact gehouden met het merk, bovendien is Zak Brown eigenaar van één van de auto’s waarmee Hakkinen in 2001 nog een race won. Hakkinen zelf is bovendien eigenaar van een McLaren P1.