Pas op: dit stukje Nederland is testgebied autonome auto’s

Heb jij meer vertrouwen in bestuurders van vlees en bloed dan in computers, dan is het raadzaam dit stukje Nederland links te laten liggen.

We hebben het dan over een gebied tussen Tilburg en Helmond. Hier is door de overheid namelijk een trajct van snelwegen, regionale en lokale wegen aangewezen als testterrein voor autonome voertuigen. Het is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en de gemeentes Eindhoven, Helmond en Tilburg.

Dat juist dit gebied is uitgekozen is geen toeval. Eindhoven profileert zich al jaren als de tech-hoofdstad van Nederland en niet zonder succes. In Helmond heb je de Automotive Campus, een terrein waar veel technologiebedrijven rondom de autoindustrie zich hebben gevestigd.

Het traject heeft een lengte van 70 kilometer en bevat onder andere een stuk A58. In de toekomst wordt de route mogelijk uitgebreid in de richting van Breda en Den Bosch. De testomgeving past in de strategie van demissionair Minsister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz, die Nederland graag wil profileren als proeftuin voor autonoom vervoer.

Foto: Wouter die zonder handen een Mercedes S-Klasse test