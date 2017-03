Peugeot 5008 SUV: rijtest en video

We gingen op stap met de MPV die nu een SUV genoemd wordt maar eigenlijk een Crossover is: de Peugeot 5008 SUV.

De familiebus in de vorm van een MPV, daar hebben we het wel een beetje mee gehad. De verkopen zakken in en de klantenkring zoekt naar iets anders. Iets dat een active lifestyle uitstraalt, met een hoge zit maar ook veel binnenruimte. En dus gaat de nieuwe 5008 SUV buiten de gebaande paden. Qua concept tenminste, want voortaan is de 5008 SUV een crossover.



Het begint allemaal met de 3008. De gelijkenis is niet te missen, met de vrijwel identieke voor- en achterkant. Peugeot heeft de wielbasisvan de kleine broer is 16,5 centimeter uit elkaar getrokken om er een 5008 van te maken waarin je met maximaal zeven personen op stap kunt. En laten we meteen beginnen met dat te verifiëren: het is inderdaad mogelijk. Je moet voor de achterste zitrij niet veel langer zijn dan pak ‘m beet 1.70 maar dan pas je erin. Voor het comfort is het dan ook nog wel lekker als de mensen op de middelste drie stoelen hun stoel iets naar voren schuiven. Toch handig als je een groter (samengesteld?) gezin hebt of vaak moet rijden voor de hockeyclub van je dochters. De achterstoelen kunnen overigens uitgenomen worden om de kofferbak te vergroten. Nutteloos feitje: er is in totaal 38 liter weg te stoppen in de diverse opbergvakjes, bijvoorbeeld onder de vloer en in de middenarmsteun.



Verder heeft Peugeot hard z’n best gedaan een stoere verschijning neer te zetten met de bijna agressief ogende neus en de strakke lijnen over de flank. De 5008 oogt lang, bijna als een soort stationwagon, maar is in feite kleiner dan bijvoorbeeld concurrent Skoda Kodiaq. De achterkant is voorzien van de achterlichtunits met het inmiddels kenmerkende “klauw”-design, een verwijzing naar de leeuw uit het logo van Peugeot. Optioneel kun je overigens kiezen voor een hoogglans zwart gespoten dak, al dan niet gecombineerd met een panoramadak.



Voorin de 5008 SUV vinden we een digitale uitvoering van de i-Cockpit, het instrumentencluster dat boven het compacte stuurtje uitkomt. Op dat scherm kan je verschillende schermweergaven kiezen, waaronder de “Minimum” instelling die bij weinig licht erg prettig is omdat het instrumentencluster dan wat minder op je afkomt. Peugeot meldt trots dat het in elke klasse het kleinste stuur heeft, we geloven ze direct. Ik ken mensen (waaronder ikzelf) die blij worden van de sportieve feel van dat stuurtje, maar ook mensen die het maar een rare gimmick vinden. Deze volledig digitale versie van de i-Cockpit is in ieder geval haarscherp en fraai geanimeerd.



In de middenconsole vinden we een 8 inch touchscreen, met daaronder zeven “toggle switches” die je snel toegang geven tot de belangrijkste functies zoals de navigatie, airco, radio en telefoon. Een aantal opties kunnen het plezier van de inzittenden verhogen onder de noemer i-Cockpit Amplify. Zo zijn er massagestoelen, een parfumdispenser en instelbare sfeerverlichting te bestellen. Het dashboard van ons testexemplaar is uitgerust met een fraaie denim-achtige stof. Geen idee hoeveel vuil dat gaat verzamelen in een paar jaar gebruik met zeven inzittenden, maar ik vind het wel gaaf. Net zoals de bediening van de automaat, die qua vorm rechtstreeks uit een Star Wars-voertuig lijkt te komen. Ik kan dit interieur zeer waarderen. Modern, bijna futuristisch, met een heel eigen identiteit, maar toch ergonomisch en overzichtelijk. Erg fraai!



Peugeot lijkt niet op safe te spelen, ze hebben uitgesproken keuzes gemaakt bij het design van zowel het ex- als interieur. Dat is lovenswaardig maar ook riskant, want mensen die dat kleine stuurtje bijvoorbeeld niet kunnen waarderen krijgen van Peugeot geen alternatief. Of dat onverstandig is zullen de verkoopcijfers in de toekomst moeten uitwijzen.



Voor een grote auto als de 5008 verwacht je misschien moddervette motoren, maar Peugeot is van mening dat een 1.2 een prima instapper is. Met 130 pk en 230 Nm zou dat zomaar kunnen, zeker omdat het best een lekker blokje is dat een sprintje naar 100 in 10,9 seconden (automaat: 10,4) realiseert en een topsnelheid van 188 kilometer per uur. Niet supersnel, maar voldoende vlot. Een 1.6 THP viercilinder met 165 pk en 240 Nm is het alternatief op benzinevlak, met een 0-100 in 9,2 seconden en een top van 206 kilometer per uur. Deze motor hebben wij bij ons vandaag.

Diesels zijn er uiteraard ook, de dikste is de 180 pk sterke 2.0 GT met standaard automaat en 400 Nm koppel. Deze doet 9,1 seconden over een sprint naar 100 en heeft een top van 208 kilometer per uur. Diesel-alternatieven zijn er ook: een 2.0 met 150 pk en een 1.6 met 100 of 120 pk zijn ook leverbaar. Opmerkelijk is dat de 2.0 diesel met automaat 220 kilogram zwaarder (!) is dan de 1.2 benzine.



De 5008 is een prettige auto om te rijden. De 1.6 THP met 165 pk is voldoende krachtig om je vlot van A naar B te verplaatsen en verraste ons aangenaam op de bergweggetjes rond Lissabon. Eigenlijk hoef je er nooit écht heel erg aan te sleuren, wel zou de automaat af en toe iets vlotter z’n keuzes mogen maken, maar da’s slechts een klein smetje op een verder prettige aandrijflijn. Het sturen gaat vlot en precies met het kleine stuurtje, al kan ik me voorstellen dat niet iedereen van het stuur gecharmeerd is.

De nieuwe 5008 is leverbaar vanaf €32.660, de GT staat in de prijslijsten vanaf €51.950. Er is niet héél veel concurrentie als we kijken naar zevenzitters: de Nissan X-Trail en de Skoda Kodiaq (rijtest) zijn eigenlijk de enige C-segment crossovers (ja echt, het is een C-segmenter) die we in dit genre kunnen ophoesten. Filmpje!