Pics: de Aston Martin Valkyrie op een houten vloer

De naam is tof, maar hoe zit het met die auto?

Tot voor kort heette Aston’s hypercar nog AM RB001. Deze grafsaaie cijfer-letter combo kon natuurlijk niet blijven, maar wat moest het dan wel worden? Uiteindelijk heeft Aston geopteerd voor de naam Valkyrie.

Vergeet even dat Valkyrie ook een film was met Tom Booze en Carice van Houten. Want hoewel dat geen slechte film was, moet ik bij de term Valkyrie toch vooral denken aan Die Walküre van Wagner. En dan vooral in combinatie met deze scène uit Apocalypse Now.

Briljant. Aston Martin hoopt met de Valkyrie misschien wel deze brute waanzin in vierwielige vorm te gieten. Daarvoor zetten ze zoals bekend in op het brein van Adrian Newey, gekoppeld aan elektropower en een atmosferische V12. Klinkt als een recept dat onmogelijk mis kan gaan.

De grote vraag wordt echter of deze Valkyrie ook de Project One zal kunnen hebben. Niet dat het uitmaakt voor de verkoopcijfers, want net als bij die Mercedes is het animo voor de Aston ongetwijfeld veel groter dan het aanbod. Maar voor de bragging rights aan de toog is het ongetwijfeld pure noodzaak voor de eindbazen van beide merken dat hun hypercar de snelste van de twee is.