Pik dit snoepje mét V10 op bij Leiden

De monsterlijkste auto van Nederland?

Helaas is de Dodge Viper inmiddels bijna geschiedenis. Ooit was deze Amerikaanse dikkerd met 8 liter V10 echter springlevend. De fabrikant vond het zelfs een goed idee om het moddervette blok in de neus van een RAM te lepelen en zo werd de RAM SRT-10 geboren.

Deze beul van een auto is goed voor 507 pk en 720 Nm, op een wagengewicht van 2.548 kg. Ondanks de niet al te aerodynamische koets haalde de SRT-10 een top van 237 km/u en haalde het apparaat 100 km/u in 5,6 tellen. Stiekem zouden we dat allemaal weleens willen proberen, zeker als er een Golfje naast je voor het stoplicht staat.

Het exemplaar in kwestie werd in 2005 gebouwd en heeft slechts 113.445 kilometer op de teller staan. De prijs bedraagt 19.500 euro ex btw en in de LPG-tank past een fijne 200 liter. Eigenlijk zijn er geen redenen om dit ding niet te kopen, al hebben wij Europeanen voor dat geld liever een interieur dat niet door Stevie Wonder werd samengesteld.