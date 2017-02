Politie grijpt leden Audi-bende in de kraag

Weer wat tuig minder op straat.

De Duitse politie is er gister in geslaagd om vijf leden van de beruchte Audi-bende op te pakken tijdens een operatie. Het gaat om verdachten in de leeftijd van 24, 26, 30, 31 en 42 jaar.

De politie kwam in actie toen twee mannen op het punt stonden om een ramkraak te plegen op een geldautomaat in Hagen. Een plaats, zo’n 120 kilometer van Venlo. Eén van de twee verdachten en een agent raakten lichtgewond bij de aanhouding. Drie andere verdachten konden worden gearresteerd in een parkeergarage in Duisburg, een uurtje rijden vanuit Hagen.

De Audi-bende is al jaren actief in gebieden dichtbij de grens. Met deze succesvolle operatie is het gezwel een stukje kleiner geworden. De Duitse politie wist naast vijf verdachten ook het nodige aan materiaal en voertuigen in beslag te nemen. Er werden vijf garageboxen doorzocht. Twee auto’s, een vrachtauto en twee scooters werden aangetroffen en meegenomen voor onderzoek. Ook trof men gasflessen en kraaienpoten aan. De politie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen werkt samen met de Nederlandse autoriteiten om dit soort operaties (succesvol) op touw te zetten.

Eerder dit jaar ontmantelde de Duitse politie ook al een garagebox. Toen werd een gestolen Audi RS5 uit Nederland aangetroffen. Welke twee auto’s bij deze actie in de garageboxen werden aangetroffen is niet bekendgemaakt. Het zullen vast geen Kia Picanto’s geweest zijn. Op de vrijgegeven foto’s zien we onder andere een bivakmuts, kentekenplaathouders en divers gereedschap.