Ross Brawn wil dat een underdog als Lambo wint in F1

De kersverse Managing Director Motor Sports van de F1 gooit vast wat proefballonetjes de lucht in.

Ross trekt daarbij een parallel die niet alle F1-liefhebber goed zullen trekken, namelijk met voetbal. Afgelopen jaar werd in de Engelse Premier League namelijk Leicester City kampioen, terwijl ze in het voorgaande seizoen nog bijna waren gedegradeerd. Om kampioen te worden moesten ‘The Foxes’ partij bieden aan het financiële geweld van hun concurrenten. Leicester heeft/had naar verluidt een begroting van zo’n 140 miljoen Euro per jaar, oftewel maar iets meer dan twee keer zoveel als Ajax en PSV. Concurrenten als Manchester City, Chelsea, Manchester United, Arsenal en Liverpool beschikken over (véél) meer pegulanten. De titelwinst was dan ook een van die bijzondere ‘David versus Goliath’-sprookjes in de sport.

Nou was Ross Brawn in de Formule 1 zelf in 2009 de architect van een vergelijkbare prestatie. Het verhaal is F1-fans genoegzaam bekend: na het seizoen 2008 nam Ross het team van Honda over en in 2009 werd Button in de Brawn GP 001 kampioen. Ross realiseert zich echter dat dit een unicum was dat alleen door de speciale omstandigheden kon ontstaan. Ten eerste werd het team dat jaar nog grotendeels gefinancierd door geld van Honda. Ten tweede kwamen ze met de dubbele diffuser op de proppen. Daarbij hadden de traditionele grootmachten Ferrari en McLaren ook nog eens moeite met het goed laten functioneren van hun nieuwe KERS-bolides.

In de toekomst wil Brawn ervoor zorgen dat er niet meer per se zo’n perfect storm van toevalligheden nodig is voor een van de underdogs om te winnen in de F1. De kans dat dit gebeurt moet wat hem betreft groter worden. Tegenover Reuters zegt Brawn:

“The level of resource the top teams are using has made an enormous gap. My Nirvana would be you get slightly odd circumstances and suddenly a team from the back wins. But at the moment you have two or three teams who can win and we need to spread that.”

In principe is deze gedachtengang niet per se nieuw in de F1. Enkele jaren geleden werd er al gestreden voor een budget cap, waardoor de macht van de teams aan de top kleiner zou worden. Brawn lijkt echter vooral de technische kant aan te willen vallen om de F1 te nivelleren.

“We need to reduce the scope of the technology because there is too big a gap between the bigger and smaller teams. We need to think through the solutions. I have ideas — I can’t share them all with you because I want to share them with the teams first — but I have ideas of things we should start to study and perhaps use in 2018 or 19.”

Als geen ander zal Ross echter weten dat de topteams niet zitten te wachten op dit soort technologische beperkingen. Hij werkte namelijk het grootste deel van zijn F1-carrière voor zeer goed gefinancierde teams. Deels druist kunstmatige technologische beperking ook in tegen de natuur van de F1, dat niet alleen een kampioenschap voor rijders is maar ook voor techneuten. De technische vooruitgang is altijd juist een van de bestaansrechten van de F1 geweest. Beperk het teveel en je eindigt met een soort super-GP2, waarbij je je moet afvragen of de formule nog wel toegevoegde waarde heeft voor autofabrikanten.

Aan de andere kant zien we ook dat de teams aan de staart van het veld de grootste moeite hebben om overeind te blijven. Zonder kans op succes blijven de grote sponsors weg van deze teams en dunt het startveld langzaam uit. Het is kortom de aloude balanceertruc waar de F1 zich altijd al in bevonden heeft. Brawn heeft echter ook nog wel wat ideeën om het risico van een te klein startveld tegen te gaan. Hij wil de kosten die een team moet maken om op de grid te kunnen verschijnen verlagen.

Dat brengt ons bij Lamborghini en Stefano Domenicali. De voormalig teambaas van Ferrari’s F1-team werkt momenteel voor Lamborghini en werd door motoring gevraagd of hij nog ooit wil terugkeren in de F1 met zijn nieuwe broodheer. Lamborghini was voor het laatst actief in de hoogste raceklasse in het begin van de jaren ’90. Helaas bleek het project toentertijd gefinancierd te zijn met drugsgeld. Stefano zegt in geweldig Italiaans-Engels graag terug te willen komen in de F1, maar dat de financiële barrière’s nu nog te groot zijn.

“You’re touching a very sensitive part of my heart [but] I want to be very open with you. Today, we have other priorities and we have to be totally focussed on… Tomorrow? Because motorsport will always be part of Lamborghini, if the [F1] motorsport platform will change and we have the solidity as a company… The answer is why not? It could be.”

Max de kampioen van 2020 in een Lambo? De tijd zal het leren.

Image-Credit: Parc Fermé via Twitter