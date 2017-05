Sinds 2008 was er niet zoveel werk in de autobranche als nu

Het gaat crescendo in de autobranche!

Zo becijferde het CBS dat het aantal openstaande vacatures in de auto- en motorbranche in Q1 2017 met bijna 50% toenam naar maar liefst 3.700 stuks. Sinds 2008 lag dit aantal niet meer zo hoog. Bovendien werd in genoemde branche aanzienlijk meer omgezet in Q1 dan in dezelfde periode vorig jaar.

Men verwacht bovendien dat het zonnetje voorlopig nog effe blijft schijnen in de auto- en motorbranche en dat heeft alles te maken met de groeiende omzetten, die weer het gevolg zijn van de toenemende personenautoverkoop.

Tegelijkertijd gaat het in de bedrijfsautobranche weer minder goed, daar was voor het eerst in twee jaar sprak van een omzetdaling. Opvallend, want de afgelopen jaren groeide de omzet in deze branche met meer dan vijf procent.

Foto: heerlijke garagevulling door @basfransencarphotography, via Autojunk