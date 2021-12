Lockdown in de autobranche: wat kan nog?

Hoe gaat het nu in de autobranche met de lockdown?

Het is weer eens zover. Heel Nederland zit in een lockdown en dus ook de autobranche. Dit betekent dat autobedrijven het weer zwaar gaan krijgen en zich moeten aanpassen aan de nu geldende corona-regels.

Mocht het zo zijn dat je naar de garage moet voor onderhoud, hebben we goed nieuws. Dat mag namelijk nog steeds! De werkplaats van een autobedrijf kenmerkt de overheid als een ‘essentiële infrastructuur’ en dat klopt natuurlijk ook.

Kromme situatie

Maar uiteraard kom je dan wel in de kromme situatie terecht dat je níet door de showroom mag lopen, want dat is gevaarlijk voor de gezondheid. Althans daar lijkt het op, want de showroom is verboden gebied. Onder geen beding mag het open, want het wordt gezien als een winkel. Is dat flauw: ja, uiteraard. In dit specifieke geval wel. Aan de andere kant moet het RIVM en de overheid ergens een lijn trekken. Ondanks dat een showroom een winkel is waar men over het algemeen ver van elkaar afstaat, blijft het een winkel.

De lockdown in de autobranche houdt in dat er geen auto’s verkocht in de showroom mogen worden. Echter, verkochte auto’s kunnen wél worden opgehaald. Tevens is het toegestaan om op een openbare locatie een proefrit in te plannen. Het is dus wel mogelijk om op een openbare parkeerplaats met een verkoper naar een auto te kijken, maar niet op de parkeerplaats van het autobedrijf.

Lockdown in de autobranche, deel II

En mocht je toevallig de auto willen kopen, je kunt gewoon geld overmaken en de auto overschrijven. Ook APK-keuringen zijn gewoon mogelijk. De meeste services van de RDW (Rijks Dienst Wegverkeer) blijven gewoon werken.

Dus in principe is het nog mogelijk om een auto te kopen, maar net als een jaar geleden is het proces behoorlijk gewijzigd. Bij particulieren kun je nog gewoon op de normale manier een auto kopen. In alle gevallen adviseert men om de anderhalve meter afstand te bewaren. Precies, net als vorig jaar. Het dus gewoon een lockdown in de autobranche, maar dan deel II.

Via: Automobiel Management.