Sweet! Er komen weer luidere motoren in de F1

Als het aan de belangrijke partijen in de F1 ligt, worden de F1 motoren van de toekomst harder, better, faster én stronger.

Tot die conscensus zijn de partijen die vrijdag meededen aan een belangrijke meeting in ieder geval gekomen. De FIA onder leiding van Jean Todt had zowel nieuwe F1-eigenaar Liberty Media alsmede de huidige én potentiële toekomstige motorenleveranciers ontboden in Parijs. Het doel van deze ‘F1-top’ was de doelstellingen bepalen voor de nieuwe generatie F1-motoren, die zijn intrede zal doen in 2021.

De uitkomst: F1 motoren moeten krachtiger worden, beter gaan klinken en rijders moeten in staat zijn continu te pushen in plaats van brandstof besparen. Tegelijkertijd moeten de motoren minder gecompliceerd worden en goedkoper om te ontwikkelen en fabriceren. Maar daarbij moeten ze óók nog technologie gebruiken die relevant is voor moderne straatauto’s.

Juist. Het is dus een beetje alsof je een vriendin wil die slim is, humor heeft, van rood vlees houdt, wenkies met de juiste hoeveelheid fleek heeft (vooral niet teveel fleek), beschikt over tenminste iets van rationeel denkvermogen, tegelijkertijd vrijwel niks van jou eist, eruit ziet als Alexandra Daddario en nou ja…all night long…all night…all night long…all night…

Hoe ze al deze ogenschijnlijk deels tegenstrijdige doelstellingen willen bereiken in de F1 is ons een raadsel. Technologie die relevant is voor straatauto’s leest namelijk al snel als elektropower en turbo’s. Twee zaken die haaks staan op een lekker geluid. Desalniettemin is Jean Todt in zijn nopjes met de uitkomsten van de ontmoeting:

“I was very pleased with the process, and the fact that so many different stakeholders were able to agree on a direction for the FIA F1 world championship in such an important technical area. Now we must sit down and work through the fine details of exactly what the 2021 power units will be. But we have begun on the right foot, and I am looking forward to working through the process to come up with the best decision for Formula 1 into the future.”