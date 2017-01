Te koop: de mooiste Maserati van het land

Dit moet 'm worden. Punt.

Soms heb je dat. Een auto doet je tijdens en vlak na de introductie niet zo bar veel. Jaren later zie je het licht en weet je: dit is m’n droomauto. Ondergetekende heeft zoiets bij de ongeëvenaard knappe Maserati 3200 GT en het exemplaar dat we in dit artikel uitlichten is bijna te mooi om waar te zijn.

De Italiaanse schone heeft slechts 54.608 kilometers op de teller staan. Bovendien is de Maser tot en met afgelopen zomer in het bezit geweest van de eerste eigenaresse, ziet zowel interieur als exterieur er onberispelijk uit en is de hele onderhoudshistorie bekend.

Bovendien is dit de versie met de geweldige boemerang achterlichten, kan haast niet beter! Da’s trouwens een leugentje, want deze auto heeft een automaat. Geen ramp in een GT, maar een handbak is leuker. Overigens is confrère @WillemE van mening dat het racy blok niet helemaal bij de auto past. Daar heeft de beste man een punt. Een punt dat je acuut vergeet als je ’s ochtends naar je werk wilt vertrekken en dit ding naar je staat te knipogen in de garage.

Onder de kap ligt trouwens een 3,2 liter V8, goed voor 370 pk. De sprint is in 5,7 tellen achter de rug, de topsnelheid bedraagt 270 km/u. Al dat moois staat voor slechts 29.900 euro in de garage, dus waar wacht je op?