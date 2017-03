Techniek: wat je moet weten over EGR!

Je hoort regelmatig over vervuilde EGR-kleppen en ander leed. Tijd dus om eens uit de doeken te doen waar dat ding voor dient!

EGR staat voor Exhaust Gas Recirculation. Heel kort gezegd komt het erop neer dat een deel van de uitlaatgassen terug de verbrandingskamer in worden geleid, om zo de uitstoot van stikstofoxide te reduceren. Fabrikanten moeten hun motoren immers aan bepaalde standaarden laten voldoen zoals de Euro-normen, die onder meer toezien op de hoeveelheid NOx die een verbrandingsmotor per kilometer mag uitstoten.

Bij het lezen van dit verhaal is het goed om in je achterhoofd te houden dat NOx vooral vrijkomt bij hoge verbrandingstemperaturen. Dat zit zo. Bij heel hoge gastemperaturen (1.800+ °C) verbinden stikstof (N2) en zuurstof (O2) zich met elkaar. Dat levert NOx op; een gas waar onze longen geen fan van zijn. Het uitlaatgas dat via EGR de verbrandingskamer wordt binnengeleid is vaak gekoeld en bovendien zuurstofarm. Het helpt dus niet mee met de verbranding, wat maakt dat de temperatuur in de cilinder ook over dit inerte gas moet worden verdeeld. Daardoor gaan de verbrandingstemperatuur en de NOx-uitstoot omlaag en met name om dat laatste is het te doen.

De werking

De uitlaatgassen worden door een stalen leiding en via een koeler naar het inlaatspruitstuk geleid. Daar wordt het uitlaatgas vermengd met de lucht die de verbrandingskamer in wordt gezogen. Het uitlaatgas zorgt ervoor dat verbrandingstemperatuur daalt en dat de uitstoot van NOx omlaag wordt gebracht. Uiteraard regelt de computer of en hoe ver de EGR-klep openstaat. Dit is afhankelijk van onder meer de belasting en het toerental van de motor. Zo vindt EGR in sommige gevallen niet plaats tijdens stationair draaien en vrijwel nooit bij vollast.

Overigens kan EGR ook worden toegepast door middel van variabele kleptiming. Zo kunnen uitlaatgassen van de ene cilinder binnen het uitlaatspruitstuk zelf naar de andere cilinder worden geleid. Meer daarover lees je HIER. Bovendien moet het mengsel door de ECU worden aangepast en kan EGR natuurlijk niet ongelimiteerd worden toegepast. Dat laatste heeft te maken met een toename van de hoeveelheden roet, koolmonoxide en onverbrande brandstoffen die uit de uitlaat komen en eveneens schadelijk zijn. Fabrikanten moeten dus op zoek naar een compromis.

Benzinemotoren maken gebruik van een EGR-klep tussen inlaat- en uitlaatspruitstuk. Vroeger werkte deze klep op basis van drukverschillen in het inlaatspruitstuk, maar tegenwoordig gebeurt dat elektronisch zodat de stand van de klap te allen tijde kan worden aangepast.

Diesel

Bij deze motoren speelt roet ook nog een rol en in de regel geldt hoe meer NOx, hoe minder roet en andersom. Fabrikanten moesten voorheen een balans tussen deze twee kwaden zien te vinden. Sinds de intrede van het roetfilter is dit echter een minder groot probleem. Ook zijn dieselmotoren tegenwoordig vrijwel zonder uitzondering voorzien van een turbocompressor. Zoals je weet worden turbo’s aangedreven door uitlaatgassen en dat heeft gevolgen voor de inrichting van het EGR-systeem.

Bij hoge druk EGR wordt het uitlaatgas al vóór het bereiken van de turbo terug de verbrandingskamer in geleid. Dit heeft gevolgen voor de turbodruk, want er zijn minder uitlaatgassen beschikbaar om de turbo op gang te brengen. Bovendien heeft het uitlaatgas een minder lange weg afgelegd en zal het dus verder moeten worden afgekoeld, alvorens het de verbrandingskamer in kan worden geleid. Ook treedt meer vervuiling op van het inlaattraject.

Lage druk EGR verschilt van de hoge druk-variant omdat alle uitlaatgassen worden gebruikt voor het aandrijven van de turbocompressor. Pas daarna (en na het passeren van het roetfilter) wordt een deel van het uitlaatgas terug de verbrandingskamer in geleid. Probleem: bij deze langere route verliest het uitlaatgas meer druk, wat kan worden opgelost door een extra klep. Lage druk EGR wordt overigens (nog) niet veel gebruikt.

De nadelen en mogelijke oplossingen

Nu wordt het interessant! Allereerst leidt EGR om verschillende redenen tot vermogensverlies. Zo zijn er bij hoge druk EGR-systemen minder uitlaatgassen om de turbo(‘s) aan te drijven en kan vuil zich ophopen in het inlaatspruitstuk, wat natuurlijk niet bevorderlijk is voor de airflow. Ook kan de EGR-klep vervuild raken waardoor deze z’n werk minder goed of niet meer doet. Dat kan weer leiden tot allerhande storingen in de motor zelf.

Uiteraard is het mogelijk om die klep te laten reinigen of vervangen, maar hij kan er ook uit worden gehaald. Een minder rigoureuze maatregel waarmee ongeveer hetzelfde wordt bereikt, is het “wegschrijven” van de EGR uit de software van het motormanagement. Hierdoor gaat de uitstoot van NOx omhoog, maar heb je geen last meer van vermogensverlies of (mogelijk) vervuilde motoronderdelen en de bijbehorende storingen. Bovendien komt je auto na deze modificatie gewoon nog door de APK en da’s altijd mooi meegenomen!

Dan nog een laatste puntje. Zoals aangegeven is de mate van EGR afhankelijk van de belasting van de motor, de boel moet immers wel soepeltjes blijven draaien. Ook de temperatuur van het blok speelt een rol. EGR wordt namelijk pas toegepast als de boel een temperatuur heeft bereikt van ongeveer 60 °C. Fabrikanten proberen natuurlijk wel zoveel mogelijk EGR toe te passen om de uitstoot van NOx te drukken, maar dat kan bij bepaalde toerentallen leiden tot een stoterig rijgedrag. Ook in dat geval komen bovenstaande oplossingen mogelijk van pas.