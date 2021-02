Waarom de 911 GT3 weer een handbak heeft - Autoblog.nl

Porsche blijft de handbak in leven houden met de nieuwe 911 GT3. Dit is waarom.

Voor het geval je het nog niet wist. Porsche is geen nonprofit organisatie. Een eenvoudige manier om geld te besparen is om bijvoorbeeld één versnellingsbak aan te bieden. Je ziet steeds vaker dat je alleen nog een automaat kunt krijgen op een nieuwe auto. Dat is niet het geval met de 992 GT3.

De aanwezigheid van een handbak op de nieuwe 911 GT3 is geen liefdadigheid van Porsche. Daar zit een weloverwogen reden achter. Er zijn niet alleen online helden die de handmatige versnellingsbak heilig verklaren. Er is een groot deel van de klanten die de handbak prefereert over de PDK!

Porsche motorsport topman Frank-Steffen Walliser zegt tegenover Autocar dat ze het spannend vonden door de 991.2 GT3 in 2017 ook met een handbak te leveren. Zelf roeren was met de 991.1 GT3 niet moeilijk. Klanten wilden een manuele versnellingsbak en Porsche gaf gehoor aan die wens. Wel met het idee in het achterhoofd dat de vraag uiteindelijk tegen zou kunnen vallen.

Dat bleek dus niet het geval. De handbak was zelfs zo populair, dat Porsche deze opnieuw introduceerde met de 992 GT3. 30 procent van de kopers van een GT3 kiezen voor de handbak. De verwachting is dat dit aantal met de 992 GT3 gaat stijgen naar 40 procent. De belangrijkste markt is Noord-Amerika. Hier kiest maar liefst 70 procent voor de manuele bak, aldus Bloomberg.

Nu weet je waarom de 911 GT3 weer een handbak heeft. De 992 GT3 komt dit najaar ook in Noord-Amerika op de markt. Het is afwachten wat de verhoudingen handgeschakeld/PDK gaan zijn.