Top 10: leuke combospots op Hollandse bodem

Dubbel pret!

Sommige dingen zijn leuker in meervoud. Auto’s bijvoorbeeld. Soms begeven leuke voertuigen zich in een groepje bij elkaar wat leuke kiekjes kan opleveren. Van supercars to klassiekers. Alles komt voorbij in dit lijstje. De foto’s zijn gemaakt binnen de grenzen van ons land, wat het lijstje lokaal maakt. Klik op de plaatjes om meer afbeeldingen te zien.

Corvette C6 en Corvette C3

Een combo van oud en nieuw. Altijd interessant naast elkaar te zien zodat de verschillen goed zichtbaar zijn.

Golf combo

Volkswagen, iemand?

Twee keer SuperVeloce

Twee oranje stieren van dezelfde eigenaar.

Focus RS en Subaru WRX

Twee performance hokken, zij aan zij.

Vader en zoon

Een 404 en een 504. Wat een prachtig plaatje.

Bullenbakken

Twee dikke Amerikanen gespot in Rotterdam.

Kleurtjes!

Gelukkig is niet alles grijs en grauw in Nederland.

Oud & nieuw

Twee keer Land Rover, maar toch heel anders.

Double trouble

Deze combo is goed voor 1.480 pk!

M Power

Een 1M, M2 en een M3