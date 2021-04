Gebruikte Focus ST Wagon de ideale AB allrounder? - Autoblog.nl

Is een gebruikte Focus ST Wagon de ideale auto voor de petrolhead en zijn gezin?

We krijgen de vraag geregeld in de Autoblog Advies-rubriek. Een auto die eigenlijk ALLES kan. Want ondanks dat we allemaal het liefste in een oude fraaie coupé willen rijden, zijn we gebonden aan allerlei eisen.

De verzekeringspremie mag niet te hoog zijn, er moet plaats voor drie kinderen zijn op de achterbank en de onderhoudskosten mogen niet de pan uit rijzen. Ook moet het niet te oud zijn, want het moet wel een beetje veilig zijn, graag. Uiteraard, met eega en kinderen heb je gewoon andere eisen en valt zo’n kekke Peugeot RCZ of Opel GT helaas toch af. Zeker omdat je net een gezin begonnen bent, is er geen budget voor 150.000 euro aan Audi RS6 voor de deur.

Beste allrounder?

Maar is deze gebruikte Focus ST Wagon dan niet de beste allrounder? Althans, als je alle kosten mee laat wegen. Ja, een Audi S4 B6 is sneller en net zo duur, maar voor het vervangen van de kentekenverlichting moet het blok eruit. Je kan wel een JDM Estate halen voor het geld, maar die zijn aanzienlijk ouder, hebben het stuur aan de verkeerde kant zitten én hebben vaak om onverklaarbare redenen viertraps automaat. Er is maar een auto volgens het recept die nóg gaver is en dat is de Leon ST Cupra, maar die zijn (nog) iets te prijzig.

Bij deze Focus lijkt alles goed te zijn. Uit ervaring kan ondergetekende beamen, De Focus Wagon is veel ruimer dan een BMW E91. Onder de kap ligt de bekende Ford 2.0 EcoBoost met 250 pk en 350 Nm, meer dan voldoende voor aansprekende prestaties. Daar moet bij Mountune vast wel meer uit te halen zijn.

Gebruikte Focus ST Wagon met strepen

Qua gewicht valt het ook heel erg mee, iets meer dan 1.350 kg. Daarnaast heb je een handbak met zes voorwaartse versnellingen tot je beschikking. Het geheel wordt afgemaakt met dikke 18” velgen, de ST-bodykit, een centrale uitlaat en dikke Recaro-kuipstoelen.

Voor het sportieve gevoel krijg je er een setje racestrepen bij. Natuurlijk, ze zijn net zo volwassen en gepast als een scheetkussen bij een crematie. Maar net als dat scheetkussen verlicht het de spanning wel. Deze auto neemt zichzelf niet zo serieus. Dat terwijl je ‘m wel serieus als auto kunt inzetten.

Dit exemplaar is afkomstig uit 2013 en heeft sindsdien nog geen ton gelopen. Volgens de advertentie op Marktplaats zijn alle sleutels nog aanwezig en is van jouw voor iets meer dan 15 mille.