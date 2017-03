Trump gooit uitstootregels in de prullenbak

Zoals bekend is Donald Trump van plan om zijn Verenigde Staten min of meer te leiden als ware het een bedrijf. Wat de auto-industrie betreft is The Donald vooral van plan om veel Amerikanen aan het werk te krijgen. Ook als het milieu daar extra onder te lijden heeft.

Vandaag heeft Trump namelijk aangegeven de uitstootregels uit het Obama-tijdperk nog eens kritisch te heroverwegen. Dit nieuws werd door de Amerikaanse auto-industrie uiteraard met luid gejuich ontvangen, want fabrikanten wereldwijd moeten een hoop in het werk stellen om zich aan de geldende uitstootregels te kunnen houden. Dat fabrikanten daarbij weleens buiten de lijntjes (moeten) kleuren moge intussen <a href="http://www.autoblog.nl/archive/tag/volkswagen-dieselgate“>duidelijk zijn.

Trump is vastberaden om het aantal banen binnen de autobranche drastisch te vergroten en om dat te bewerkstelligen geeft hij (Amerikaanse) fabrikanten extra speelruimte. Zij mogen zich namelijk actiever met de nieuwe uitstootregels gaan bemoeien door flink te lobbyen bij de Environmental Protection Agency (EPA); één van de instanties die Dieselgate aan het licht brachten. Daarmee is overigens nog niet zeker dat de milieuregels soepeler worden.

Tegelijkertijd verwacht Trump dat de fabrikanten hun stinkende best doen om meer banen te creëren in Amerika. Bij z’n praatje moest The Donald ook nog even refereren aan de Mexicaanse fabrieken van diverse (Amerikaanse) fabrikanten, maar het “USA-gevoel” voerde de boventoon:

There is no more beautiful sight than an American-made car.

De vorige president, Barack Obama, kwam in 2012 nog met de auto-industrie overeen dat auto’s in 2025 minimaal 54,4 mijlen per gallon (omgerekend 5,2 l/100 km) moeten kunnen rijden om zo de hoeveelheid uitstoot terug te dringen. Vlak voor het aantreden van president Trump kondigde de EPA aan dat autobouwers prima in staat waren om dat doel te halen. Dat onderzoek wordt nu door Trump heropend en dat biedt kansen voor fabrikanten om de onderzoeksconclusie te beïnvloeden, om zo mogelijk op een soepelere standaard uit te kunnen komen.

Trump gaat zelfs zo ver dat hij erover nadenkt om het klimaatakkoord van Parijs vaarwel te zeggen, wat uiteraard op een hoop weerstand stuit bij particulieren en bedrijven die wél nadenken over schadelijke gevolgen voor het milieu. We zijn benieuwd hoe een en ander uitpakt, maar duidelijk is dat de Amerikaanse auto-industrie dolblij is met de aankondiging van Trump. (via: ANE)

Foto: ‘MURICA!