Vanda Dendrobium: hypercar met een Nederlands sausje

Hoe futuristisch wil je het hebben?

Naast de traditionele automerken zijn ook startups aanwezig in Genève. Eén van deze startups is Vanda Elektrics uit Singapore. De Aziaten trekken de aandacht met een wel heel bijzondere hypercar. Het ding luistert naar de naam Dendrobium en is volledig elektrisch.

Over het vermogen is niets bekendgemaakt, maar wel dat het team van Williams Advanced Engineering zich heeft bemoeid met de ontwikkeling van het apparaat. De auto is nog volop in ontwikkeling en het getoonde model in Genève betreft een concept.

Wat Vanda wel bekend heeft gemaakt is hoe de elektrische auto wordt aangedreven. Vier elektromotoren per as zorgen ervoor dat alle vier de wielen zijn aangedreven. Dit moet erin resulteren dat de futuristische auto in 2,7 tellen naar de honderd sprint met een top van 320 km/u. Het model heeft een gewicht van 1.750 kilo.

Wat deze hypercar bijzonderder maakt dan de rest is dat Nederlanders verantwoordelijk waren voor het design van de Dendrobium. De broers Andries van Overbeeke and Marco van Overbeeke (van Overbeeke Design) hebben hun tekentalent losgelaten op de auto.

In Genève peilen de Aziaten de animo voor het concept. Mocht er genoeg interesse zijn dan kan het elektrische voertuig wat Vanda betreft per 2020 van de band rollen.